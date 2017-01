Începe penultima etapă a turului în Liga 1

Etapa a 12-a a Ligii 1 la fotbal, penultima a turului sezonului regulat, programează vineri seară primul joc al rundei. Duelul dintre CFR Cluj și CSM Poli Iași este unul între două echipe cu pretenții la play-off, clujenii reușind să recupereze și penalizarea de șase puncte fără de care ar fi fost pe podium. Ieșenii vor aborda întâlnirea de la Cluj-Napoca având un nou antrenor principal, Eugen Neagoe înlocuindu- pe italianul Nicolo Napoli.

Programul partidelor - vineri, 14 octombrie, ora 20.30: CFR Cluj - CSM Poli Iaşi; sâmbătă, 15 octombrie, ora 18.00: Pandurii Tg. Jiu - FC Botoşani (se joacă la Drobeta Turnu Severin), ora 20.30: Astra Giurgiu - Concordia Chiajna (se joacă la București, pe stadionul „Dinamo”); duminică, 16 octombrie, ora 15.30: FC Voluntari - ASA Tg. Mureş, ora 20.30: FC Steaua Bucureşti - Gaz Metan Mediaş (se joacă pe Arena Națională); luni, 17 octombrie, ora 18.00: ACS Poli Timişoara - FC Viitorul, ora 20.30: CS Universitatea Craiova - Dinamo Bucureşti (se joacă la Drobeta Turnu Severin).

Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look Plus.

Clasament: 1. FC Steaua 26p (golaveraj: 17-8), 2. CS U. Craiova 20p (15-11), 3. FC VIITORUL 20p (14-11), 4. Botoșani 19p (20-13), 5. Dinamo 16p (17-12), 6. Pandurii 16p (12-9), 7. Gaz Metan 16p (12-12), 8. CFR 14p (21-9), 9. Iași 12p (11-12), 10. Concordia 11p (5-12), 11. Voluntari 11p (16-18), 12. Astra 11p (10-17), 13. ASA 0p (9-22), 14. ACS Poli -6p (10-23). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.