Începe postul Adormirii Maicii Domnului

Creştinii ortodocşi intră vineri în postul Adormirii Maicii Domnului, numit popular postul Sfintei Marii sau al Sântămăriei, care durează două săptămâni, din care vor putea mânca peşte doar în 6 august şi în 15 august, ziua praznicului. "Este un post care îi pregăteşte pe creştini pentru cele două mari praznice din luna august: Schimbarea la Faţă si Adormirea Maicii Domnului. Postul Adormirii Maicii Domnului este rânduit de Biserică spre aducerea aminte de virtuţile alese ale Sfintei Fecioare şi de postul cu care ea însăşi, după tradiţie, s-a pregătit pentru trecerea la cele veşnice", a explicat părintele Constantin Stoica, consilier patriarhal. Ca vechime, este cel mai nou dintre cele patru posturi de durată din an (al Paştelui, al Sfinţilor Petru şi Pavel, al Sfintei Marii şi al Crăciunului). Originea lui trebuie căutată, probabil, prin secolul al V-lea, când cultul Maicii Domnului a început a cunoaşte o dezvoltare mai mare şi când sărbătoarea Adormirii ei a început a căpăta o mai mare importanţă. La început însă, nici timpul din an, nici durata şi nici felul postirii nu erau la fel peste tot. Unii, în părţile Antiohiei, posteau o singură zi (6 august), alţii mai multe zile (patru la Constantinopol, opt la Ierusalim). În Răsărit, posteau în luna august şi de aceea postul era numit şi Postul lui August, alţii în septembrie (apusenii, ca şi în prezent), iar alţii nu posteau deloc, socotind că sărbătoarea Adormirii este zi de mare bucurie, deoarece Maica Domnului a trecut de la amărăciunea pământească la bucuria cerească, unde stă în nemijlocită apropiere de Fiul ei iubit. Data şi durata postului au fost uniformizate în toată ortodoxia abia în secolul al XII-lea, la Sinodul local din Constantinopol, ţinut la 1166, sub patriarhul ecumenic Luca Crysoverghi, care a hotărât ca postul să înceapă la 1 august şi să dureze 14 sau 15 zile, până la Sărbătoarea Adormirii (15 august), aşa cum, de altfel, se practica mai înainte prin unele părţi.