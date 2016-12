Începe procesul primarului Nicolae Matei

14:30:55 / 15 Aprilie 2015

nedreptate

am fost nevoita sa imi demolez singura casa pt ca dl matei nu a putut face nimic sa o opreasca pe dna capatina ca doar era uns din cap pina in picioare. I-au atribuit 7,5 ha intravilan nerespectand vechiul amplasament. Unde s-a pomenit sa detina o persoana atata teren intravilan? Cu toate ca pe act este extravilan. Am ajuns dupa o viata de munca sa stau cu chirie. Nu mai am posibilitate financiara sa mai fac o casa, credeti ca doare pe cineva din cei care ne conduc ce patim noi cei de jos? Stiu din cand in cand sa ne arunce praf in ochi gen "loteria bonurilor". M-am judecat 10 ani ca apoi sa fiu nevoita sa stric tot pentru a nu intra cu wolla iar dl vice mi-a spus ca primaria nu a stiut nimic si nu are cum sa ma ajute. Pe dna jianu am recuzat-o de vreo opt ori dar in zadar.Ei vor iesi curati ca lacrima si tot eu voi suferi