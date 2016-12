Începe sarabanda dosarelor... politice

La mijlocul săptămânii trecute, jurnaliştii de la luju.ro publicau o listă neoficială care circula în interiorul PSD şi care cuprindea numele celor 49 de lideri ai partidului care fie au dosare deschise la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (PÎCCJ) sau alte parchete, fie sunt cercetaţi de Agenţia Naţională de Integritate sau sunt deja trimişi în judecată. Pe lista greilor din PSD care au fost luaţi la ochi de procurori se află şi premierul Victor Ponta, vicepremierul Liviu Dragnea, actuali şi foşti miniştri, preşedinţi de organizaţii şi chiar primari. Premierul Victor Ponta a avut la PÎCCJ, în perioada 2009 - 2013, 19 dosare, dintre care 14 au fost soluţionate cu netrimiterea în judecată. Dar tot au mai rămas cinci dosare care sunt încă în curs de soluţionare. De asemenea, Ponta mai are în desfăşurare alte două dosare la DNA Târgu Jiu şi Craiova, preluate ulterior de DNA-Central. Într-unul dintre aceste dosare, Ponta este cercetat pentru implicarea în încheierea unor contracte ilegale cu Complexul Energetic Turceni, iar în altul, pentru acţiuni ce au legătură cu Complexul Energetic Rovinari. Toate acestea sunt cuprinse într-un raport al Inspecţiei Judiciare din ianuarie 2014, ca răspuns la acuzaţiile aduse de premier referitor la dosarele DNA care privesc oameni din fosta guvernare PDL. „Avem 500 de zile de când am făcut plângeri penale documentate referitoare la Blejnar, la Duţă, la Videanu şi nu s-a mişcat nimic în 500 de zile, nimic. Ăia sunt de la PDL, sunt ai lui Băsescu. Dacă nu sunt ai lui Băsescu, se face şi în trei zile. Aţi văzut marele corupt, deputatul acela PP-DD, Gheorghe Coman, care luase 3.000 de lei mită. M-am uitat şi eu. Erau vreo 50 de angajaţi ai DNA care au participat la ridicarea lui”, spunea Ponta. Procurorii nu au rămas datori şi au întocmit imediat lista cu dosarele premierului. Mai mult, având în vedere ieşirile acestuia, considerate ca fiind denigratoare la adresa Justiţiei, nu excludem varianta ca, în perioada următoare, să avem spectacole jalnice cu poliţişti judiciari care îi saltă din trafic pe Liviu Dragnea, Nicolae Bănicioiu, Ecaterina Andronescu, Olguţa Vasilescu, Marian Vanghelie, Dan Şova, Constantin Niţă, Rovana Plumb sau Marian Oprişan. Nici Victor Ponta nu este scutit de probleme, mai ales dacă îşi va anunţa candidatura la prezidenţialele de la sfârşitul acestui an. Evident că Traian Băsescu se teme de o eventuală candidatură a lui Ponta, care ar reduce de tot şansele unui candidat sprijinit de el, motiv pentru care poate în orice moment să le ceară procurorilor DNA să-l ducă pe Ponta într-un astfel de scenariu penibil.