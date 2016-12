Începe spectacolul la Cupa “Hagi-Danone”

Stadionul “Voinţa” din Complexul Sportiv “Badea Cârţan” va găzdui începând de sâmbătă meciurile din cadrul turneului final al Cupei “Hagi-Danone”. Faţă de ediţiile precedente, în acest an au loc două competiţii paralele: Cupa “Hagi”, adresată juniorilor legitimaţi la cluburi de fotbal, prezentă în continuare în calendarul Federaţiei Române de Fotbal sub numele de Campionatul Naţional rezervat juniorilor E, şi Cupa “Danone”, adresată echipelor de fotbal din şcolile generale, pentru copii cu vârste între 10 şi 12 ani. Întrecerea cluburilor, la care vor lua parte opt echipe, Luceafărul Brăila, Aripi LPS Piteşti, Ceahlăul Piatra Neamţ, ACU Arad, FC Braşov, Viitorul Zalău, CSS 2 Bucureşti şi Academia de Fotbal ”Gheorghe Hagi”, împărţite în două grupe, debuteaz sâmbătă, primele meciuri fiind programate dimineaţă, de la ora 10.00., respectiv 11.00, urmate de a doua etapă, de la ora 17.30, respectiv 18.30. Ultima etapă din faza grupelor are loc duminică, de la ora 9.00, respectiv 10.00. Academia de Fotbal ”Gheorghe Hagi” va evolua în Grupa A, urmând să dea piept cu Aripi LPS Piteşti (sâmbătă, ora 10.00), FC Braşov (sâmbătă, ora 17.00) şi CSS 2 Bucureşti (duminică, ora 9.00). Tot duminică sunt programate partidele din faza grupelor din întrecerea şcolilor, la care vor lua startul opt echipe, Şcoala nr. 13 ”Ştefan cel Mare” Galaţi, Şcoala “I. Gh. Duca” Rm. Vîlcea, Şcoala nr. 12 LPS Suceava, LPS Banatul Timişoara, Şcoala nr. 27 Braşov, Şcoala ”Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca, Liceul “Mircea Eliade” şi Şcoala nr. 6 “Nicolae Titulescu” Constanţa, împărţite în două grupe, începând cu ora 11.00, respectiv 17.30. Câştigătoarele grupelor se vor întâlni în cele două finale, programate luni, iar învingătoarele vor disputa marţi, 1 iunie, Supercupa, meciul care va decide reprezentanta României la turneul final “Danone Nations Cup 2010” din Africa de Sud.