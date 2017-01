Începe spectacolul la “Mamaia Idu Juniors Champs”

Cel mai important turneu de tenis din România destinat junioarelor şi juniorilor sub 16 ani, “Mamaia Idu Juniors Champs ETA 2”, găzduit de arena “Tenis Club Idu” din staţiunea Mamaia, programează azi primele meciuri de pe tabloul principal de simplu, atât la fete, cât şi la băieţi. În ciuda crizei financiare, organizatorii au reuşit să menţină nivelul ridicat al competiţiei şi la a 16-a ediţie, aducând la start peste 100 de sportivi din 17 ţări europene. „Este extrem de greu să organizezi un turneu de acest nivel, conform cerinţelor ETA, în actualele condiţii. Sportivilor de pe tabloul principal trebuie să le asigurăm cazare şi, din motive financiare, încercăm să diminuăm din costuri, folosind pentru prima oară arbitri locali. În plus, este din ce în ce mai greu să păstrăm întreţinerea bazei la un anumit standard, deoarece costurile nu se reflectă în venituri. De altfel, după acest turneu, vom discuta cu DSJ şi cu federaţia pentru ca sprijinul lor să fie mai consistent”, a spus directorul turneului, Marian Sandu. Pe tabloul principal se află şi mai mulţi constănţeni, care speră să adune puncte ETA pentru a urca în ierarhia continentală. La fete vor lua startul Jasmine Coteanu (13 ani, LPS Constanţa), Blanca Butnaru (13 ani, CS Mamaia Idu) şi Ioana Buzelan (14 ani, LPS Constanţa), iar la băieţi vor participa Alexandru Buzelan (15 ani, LPS Constanţa), Paul Olteanu (15 ani, LPS Constanţa), Efrim Ion (13 ani, CS Mamaia Idu), Sergiu Bucur (13 ani, CS Mamaia Idu), Angel Raşcu (13 ani, LPS Constanţa) şi George Gache (15 ani, CS Mamaia Idu).

„Pe noi ne interesează ca cei mici să câştige experienţă, iar românii care se află printre favoriţi să adune puncte pentru a accede direct pe tablourile principale la turneele puternice. Voi urmări în primul rând atitudinea lor, pentru că ne dorim să se creeze relaţiile interpersonale pentru mai târziu”, a explicat antrenorul federal Liviu Panait. „Este primul an când înscrierea se face direct pe site-ul federaţiei europene şi, dacă părinţii nu se pricep, iar antrenorii nu sunt responsabili, se întâmplă ca unii jucători importanţi, de peste hotare, să rateze participarea. În plus, din cauza problemelor economice, unii preferă să participe la turneele mai aproape de casă”, a adăugat arbitrul principal Ştefan Nicorici. Trofeele turneului vor fi oferite, ca în fiecare an, de DSJ Constanţa, partener tradiţional al competiţiei. „Ne-am alăturat eforturilor depuse de organizatori şi sperăm ca acest turneu să se desfăşoare în continuare”, a spus Mihai Orzan, reprezentantul DSJ. Primele meciuri de pe tabloul principal, ai căror principali favoriţi sunt Cristina Ene (nr. 42 Tenis Europe Ranking), respectiv slovacul Michal Kianicka (nr. 15 Tenis Europe Ranking), sunt programate azi, de la ora 9.00.