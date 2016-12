Începe training-ul de formare a bibliotecarilor constănţeni

Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman” este una dintre cele 12 biblioteci din ţară care au reuşit performanţa de a fi selectate în programul „Biblionet-Lumea în biblioteca mea”, la care au aplicat 31 de biblioteci judeţene din cele 41 care există la nivel naţional. Instituţia de cultură a primit, deja, echipamentele necesare, iar de luni, de la ora 08.30, prima serie de bibliotecari din judeţ va începe training-ul în prezenţa reprezentanţilor IREX (International Researches & Exchanges Board).

„Biblionet” face parte din programul „Global Libraries”, desfăşurat la nivel mondial, fiind iniţiativa fundaţiei Bill&Melinda Gates, iar administratorul pentru România este IREX. Programul are o valoare totală de 26,9 milioane de dolari şi se desfăşoară în parteneriat cu Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Fundaţia Educating for an Open Society, ca furnizor de formare în domeniul IT, Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România, bibliotecile publice româneşti şi autorităţile locale.