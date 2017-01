Începe turneul final al “Cupei Hagi-Vodafone”

Prima ediţie a “Cupei Hagi-Vodafone”, competiţie rezervată copiilor cu vîrste cuprinse între 10 şi 12 de ani, îşi va desemna cîştigătoarea la Constanţa. Turneul final al întrecerii debutează, azi, pe Stadionul “Farul”, cu 16 echipe la start: Viitorul Zalău, Gloria Bistriţa (finalistele Zonei 1), CSM Reşiţa, Pandurii Tg. Jiu (finalistele Zonei 2), Poli Iaşi, FCM Bacău (finalistele Zonei 3), Steaua Dunării Galaţi, FC Farul (finalistele Zonei 4), CSM Rm. Vîlcea, Şcoala de Fotbal “Gică Popescu” Craiova (finalistele Zonei 5), AS Kinder Sîngeorgiu de Mureş, Unirea Alba Iulia (finalistele Zonei 6), Steaua Bucureşti, Petrolul Ploieşti (finalistele Zonei 7), LPS Suceava şi Şoimii Sibiu, ultimele două echipe obţinînd dreptul de participare în urma unei trageri la sorţi, după ce s-au clasat pe locul 3 la turneele zonale de la Iaşi, respectiv Braşov. “Am ţinut foarte mult ca din fiecare zonă să participe ambele finaliste, nu doar cîştigătoarea, pentru că atunci cînd vorbim de copii trebuie să vorbim de sport în masă, de un volum foarte mare. Am ţinut să fie 16 echipe, şi nu doar opt, în scopul de a juca cît mai mult şi de a se bucura cît mai mult”, a explicat iniţiatorul acţiunii, cel mai mare fotbalist român din toate timpurile, Gheorghe Hagi. Meciurile din cadrul grupelor se vor încheia miercuri, iar vineri sînt programate sferturile de finală, joi fiind zi de pauză. Sîmbătă au loc semifinale, iar duminică, 1 iunie, chiar de Ziua Internaţională a Copilului, se vor disputa finala mică şi marea finală. Primele trei clasate vor fi premiate de organizatori: Locul III - un stagiu de pregătire de 7 zile în România, Locul II - un stagiu de pregătire de 10 zile în România, Locul I - o excursie cu Gheorghe Hagi la un meci important din Europa, plus un stagiu de pregătire de 10 zile în România. Organizatorii ar putea acorda însă şi cîteva premii speciale, printre care şi pentru cel mai bun jucător al competiţiei.

Componenţa grupelor, în urma tragerii la sorţi de ieri, este următoarea - Grupa A: Vîlcea, Mureş, Bistriţa, Suceava; Grupa B: Steaua, Galaţi, Bacău, Craiova; Grupa C: Reşiţa, Iaşi, Sibiu, Ploieşti; Grupa D: Zalău, Tg. Jiu, Alba Iulia, FC Farul.

Astăzi, începînd cu ora 9.30, se vor disputa primele meciuri din grupe. În Grupa D, FC Farul (antrenor Ionel Melenco) va evolua de la ora 18.30, în compania Viitorului Zalău.