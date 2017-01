Început de an la Şcoala Militară de Maiştri de Marină

Elevii Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” au început, ieri dimineaţă, noul an şcolar. De peste un secol, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale formează şi perfecţionează maiştri militari de marină, un corp profesional cu roluri deosebite în structura Forţelor Navale. Anul acesta, 40 de elevi, între care patru fete, debutează în anul I de studii, iar 38 de elevi ai anului II îşi continuă consolidarea cunoştinţelor prin pregătirea teoretică şi practică. Tinerii care au ales această armă spun că au ajuns la Şcoala Militară de Marină datorită pasiunii pentru mare. „Am ales această carieră pentru că este disciplină, este un loc de muncă sigur şi este mai bine pentru noi fetele. Mai mult, aşa pot ajunge mai repede pe mare“, a declarat Viorica Patriche, elevă în primul an de studii. Cei care au trecut deja de primul an, au declarat că merită toate sacrificiile. „Am fost patru luni şi jumătate plecată cu Bricul Mircea. A fost o experienţă unică. A fost greu dar am reuşit să trecem peste toate problemele“, a menţionat Elena Bişoc, elevă în anul doi de studii. Una dintre cele mai importante instituţii din învăţămîntul militar de marină, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” a împlinit anul acesta 112 ani de existenţă. Continuatoarea „Şcolii de Submecanici şi Submaeştri de Marină”, a fost înfiinţată prin Înaltul Decret nr. 3110 din anul 1897, semnat de regele Carol I, iar prima locaţie a fost portul dunărean Galaţi. Deşi este una dintre cele mai vechi instituţii militare de învăţămînt, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” deţine, graţie investiţiilor din ultimii ani, o logistică modernă, adaptată cerinţelor de actualitate, atît în ceea ce priveşte spaţiile de cazare a elevilor, dar şi în ceea ce priveşte cabinetele şi laboratoarele de specialitate, necesarul concret de la bordul navelor militare. La sfîrşitul perioadei de şcolarizare, maiştrii militari de marină beneficiază de locuri de muncă în unităţile Forţelor Navale, cu specializările de timonier şi tehnică de navigaţie navală, artilerie navală şi antiaeriană, rachete navale şi antiaeriene, arme sub apă, radio şi observare-semnalizare, radiolocaţie navală, hidroacustică, motoare şi maşini navale şi motoare şi instalaţii electrice navale.