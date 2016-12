Început de an universitar la Academia Navală

Academia Navală „Mircea cel Bătrân” a organizat, ieri, festivitatea de deschidere a anului universitar 2013 - 2014. Conducerea instituţiei de învăţământ, dar şi invitaţii săi le-au urat succes celor 545 de studenţi din primul an. „Începem noul an universitar cu cele mai bune gânduri. Academia Navală are o haină nouă, mă refer aici la faptul că activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică se desfăşoară în cadrul a două facultăţi, Facultatea de Inginerie Marină şi Facultatea de Navigaţie şi Management Naval. Aşteptările noastre de la studenţi şi, bineînţeles, de la întregul corp didactic se încadrează în auspiciile legate de îmbunătăţirea permanentă a procesului de învăţământ, aliniat la standarde naţionale şi europene”, a declarat cpt. cdor. conf. univ. dr. ing. Florin Nicolae, prodecanul Facultăţii de Navigaţie şi Management Naval. „Am ales Academia Militară pentru că îmi doresc să am o carieră în acest domeniu. Tot timpul am fost pasionată de nave şi mi-a plăcut ideea de a naviga. Îmi doresc să învăţ şi să devin un marinar iscusit”, a declarat Alexandra Ghinghiloschi, studentă în anul I. În anul universitar 2013 - 2014, cursurile Academiei Navale „Mircea cel Bătrân“ vor fi frecventate de peste 1.900 de studenţi şi cursanţi, în cadrul celor zece programe de studii de licenţă şi trei programe de masterat acreditate de către Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS).