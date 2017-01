Început de an universitar la „Şaguna”

13:59:18 / 07 Februarie 2014

Recomand Saguna

Eu sunt mandra ca am fost studenta doamnei Mitea si a Universitatii Andrei Saguna.Si in ceea ce priveste ANUMITI profesori,nu am spus cu rautate ca sunt incepatori. In ceea ce priveste articolul(pentru ca de aici au pornit aceste discutii),nu cred ca e cineva in masura sa comenteze.Sunt sigura ca ziaristii si-au facut bine treaba si ca au verificat informatiile inainte sa le publice. Din primul comentariu,dar si din al 3 lea se vede clar ce categorie de oameni comenteaza munca unor oameni cu adevarat magnifici. Eu recomand tuturor studentilor(mai ales celor care vor sa aiba si loc de munca pe parcursul facultatii)sa se inscrie la Saguna.Nu este usor sa le imbini,dar cu ambitie,munca si cu asa profesori de talia doamnei Mitea,cu siguranta va fi totul bine.