Început de octombrie în pași de dans cu „Romeo și Julieta”

După o vară nu tocmai relaxantă, marcată prin participarea, pentru al cincilea an consecutiv, la un festival național, „Opera Nights” de la Deva și Hunedoara, și prin realizarea a două turnee peste hotare, în Germania și Franța, artiștii Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” se reîntorc în sala de spectacole de acasă. „Încălzirea” a fost făcută deja, încă de pe 14 septembrie, prin Concursul Internațional de Dirijat „Black Sea”, care s-a încheiat, pe 20 septembrie, cu gala laureaților. Dacă orchestra simfonică a fost în... focuri, timp de o săptămână, pe toată durata concursului, acum este rândul Companiei de Balet să apară în prim-plan. Momentul cel mult așteptat a fost deja fixat pe agenda culturală a Teatrului „Oleg Danovski”: sâmbătă, de la ora 18.30. Titlul cu care Baletul deschide stagiunea coregrafică 2015-2016 este unul de zile mari, „Romeo și Julieta”, după William Shakespeare, pe muzica lui Serghei Prokofiev. Spectacolul poartă amprenta coregrafică a lui Horațiu Cherecheș şi s-a bucurat de un succes impresionant, încă de la premiera din octombrie 2014.

În rolul frumoasei Julieta, publicul o va putea (re)vedea pe Eliza Maxim, iar Romeo va fi întruchipat de prim-solistul Sergiu Dan. Din distribuția spectacolului care îi are în prim-plan pe cei doi îndrăgostiți din Verona - copiii celor două familii rivale Montague și Capulet - mai fac parte artiști consacrați și îndrăgiți de publicul tomitan: Horațiu Cherecheș, în rolul impulsivului Tybalt și Adrian Mihaiu - Mercutio. Li se vor alătura, cu acelaşi profesionalism cu care artiștii Companiei de Balet au obișnuit publicul: Rie Aoyagi, Takeaki Miura și Jin Mizutani din Japonia, Amalia Mîndruțiu, Bogdan Bîrsănescu și Ștefan Răuț.

O contribuție esențială la succesul acestui spectacol îl au costumele somptuoase și decorurile semnate de scenografa Natalia Kornilova, artist emerit al Federației Ruse. Coregrafia, muzica plină de sensibilitate, talentul și profesionalismul soliștilor și ansamblului de balet sunt alte atuuri ale acestui balet în două acte.

Tichetele pentru „Romeo şi Julieta” au preţuri de 25, 30 şi 40 de lei, în funcţie de locul ocupat în sală, și pot fi achiziționate de la casa de bilete din incinta Teatrului „Oleg Danovski”. Elevii şi studenţii, în grup organizat, vor plăti pe un bilet 15 lei, iar pensionarii vor da pe un tichet 20 de lei.

UN AN DE LA PREMIERĂ Spectacolul „Romeo și Julieta” a avut premiera pe 25 octombrie 2014, fiind titlul cu care Teatrul „Oleg Danovski” a deschis cea de-a 40-a ediție a Festivalului Internațional al Muzicii și Dansului. În rolurile principale, publicul i-a văzut pe prim-soliștii Eliza Maxim și Sergiu Dan. Apoi, la celelalte reprezentanții, iubitorii dansului în poante i-au putut aplauda și pe Irina Ganea-Mihaiu și Adrian Mihaiu, întruchipându-i pe cei doi îndrăgostiți din Verona.

O PERPETUĂ PROVOCARE Tragedia celor doi tineri, imortalizată de William Shakespeare în piesa „Romeo și Julieta” este una dintre cele mai frumoase și impresionante povești de dragoste din lume. Drama celor doi a fost îndrăgostiți continuă să fie o inepuizabilă sursă de inspirație pentru artiști, fiind transpusă nu doar scenic, ci și filmic, în pași de dans, pe note muzicale sau pe pânze.

În ajunul premierei din 25 octombrie 2014, coregraful Horaţiu Cherecheş spunea: „William Shakespeare înseamnă o mare provocare pentru orice regizor, fie el coregraf sau regizor de operă, de teatru dramatic. Orice piesă de Shakespeare este foarte grea, trebuie studiată foarte bine. Pentru mine, a fost o provocare. Sunt foarte fericit că am lucrat alături de cei mai buni balerini din compania noastră, care numără aproximativ 50 de oameni, ca pe vremea maestrului Oleg Danovski. De atunci nu am mai fost atât de mulți. Sunt foarte disciplinați, fiecare știe ce are de făcut. S-a creat o conștiință profesională în cadrul Companiei de Balet Oleg Danovski”. Cuvintele sale de atunci au fost confirmate şi rămân valabile şi acum, la un an de la premiera baletului „Romeo şi Julieta”, răsplătit cu aplauze de toţi cei care l-au văzut, „acasă” sau pe alte scene.

