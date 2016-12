Început de weekend cu muzică și miniaturi... florale

Soprana Mirela Voicu, flautista Magdalena Ghilescu, pianista Andreea Bratu și violoncelistul Ghiorghiţă Tănase s-au reunit, vineri seară, în sala „Sergiu Celibidache” a Colegiului Național de Arte „Regina Maria”, pentru a prezenta publicului meloman creațiile a patru compozitori celebri: trei francezi - Jules Massenet, Ernest Chausson și Maurice Ravel și unul rus, Sergei Rachmaninoff, reunite sub genericul „Le Temps de Lilas”. Artiștii au apărut în față publicului în formulă solo, de duo și de trio, concertul cameral vocal-instrumental încheindu-se cu un cvartet: „Poème de l’Amour et de la Mer”, de Ernest Chausson.

CU GÂNDUL LA... BAUDELAIRE, RENOIR, MONET ȘI MANET

„Toți patru ne-am gândit la câte un recital individual. Ne-am întâlnit și, împărtășindu-ne ideile, am tras concluzia că ar fi foarte frumos să le reunim într-unul singur, pe baza unei teme, să pregătim un program echilibrat în care fiecare să aibă posibilitatea de a se etala muzical. Fiecare și-a ales piesele în funcție de tema pe care și-a propus-o. Tema principală a fost muzica franceză și simbolistica florală din muzica impresionistă, pentru că muzica franceză din prima jumătate a secolului XX este o muzică impresionistă, care are la bază foarte mult simbolism împrumutat din poezia lui Baudelaire, din peisagistica lui Renoir, a lui Monet și Manet. Așa s-a născut ideea de a atașa în acest concert și miniaturile de Rachmaninoff, acelea care poartă nume de flori: „Margarete”, „Liliac”... De altfel, numele concertului nostru tematic, „Le Temps de Lilas”, este preluat din ultima parte a poemului de Chausson ( n. r. - „Poème de l’Amour et de la Mer”), care este o lucrare orchestrală și care, în această seară, (n. r. - vineri) a fost prezentat în transcripția noastră. Dezideratul a fost să atingem o sonoritate cât mai bogată concertistic, cât mai orchestrală”, a spus pianista Andreea Bratu.

Violoncelistul Gheorghiță Tănase, care la începutul acestei luni a cântat alături de colega, Andreea Bratu, în foaierul Teatrului „Oleg Danovski”, a mărturisit că și-ar fi dorit ca în sală să fie mai mulți spectatori. „Muzica a fost de înalt nivel. Mă bucur că am făcut parte din acest grup deosebit. Ne-am străduit, pe cât am putut, să-i mulțumim pe cei puțini, dar aleși. Îmi doresc din tot sufletul să reluăm acest recital, pentru mai mulți spectatori. Piesa pentru violoncel, de Rachmaninoff, nu am ales-o eu, ci colega mea, Andreea Bratu, dar mă bucur că a făcut acest lucru, deoarece eu și Rachmaninoff suntem născuți în aceeași zi, pe 2 aprilie”.

În programul concertului de vineri seară s-au regăsit lucrările: „Méditation” și „Èlégie”, de Jules Massenet, „La fleur des eaux”, „Interlude”, „La mort de l'amour”, „Le Temps des Lilas - Poème de l’Amour et de la Mer”, de Ernest Chausson, „Le reveil de la mariée”, „Chanson des cueilleuses de lentisques”, „Tout gai!”, de Maurice Ravel și „Lilacs”, „Daisies” și „Vocalise”, de Sergei Rachmaninoff .

„Sunt la a doua colaborare cu Andreea Bratu și soprana Mirela Voicu. Prima a fost anul trecut și mă bucur că am continuat această colaborare, concretizată într-un concert foarte frumos, cu o muzică extraordinară. Sperăm să-l reluăm cât mai curând, mai ales că este o muzică ce nu este foarte greu de ascultat”, a spus flautista Magdalena Ghilescu.

„Concertul de astăzi a fost o provocare pentru mine, deoarece eu am o voce pucciniană, dramatică. Dar astăzi am abordat un alt fel de repertoriu: muzică franceză, poem simfonic, lieduri. Sper să reluăm acest concert”, a subliniat soprana Mirela Voicu.

Prezentarea concertului „Le Temps de Lilas” a fost făcută de: conf. dr. univ. Daniela Cojocaru de la Facultatea de Arte a Universității „Ovidius”.

