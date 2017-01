La ediţia din acest an a "Tîrgului Meşterilor Populari din România" au participat 200 de meşteşugari din întreaga ţară. Ca în fiecare an, Cornelia Vlădescu a expus spre vînzare, în cadrul manifestării organizate de Muzeul de Artă Populară din Constanţa, sculpturi şi icoane pictate pe lemn. Într-un interviu acordat cotidianului "Telegraf", meşterul popular din Argeş a vorbit despre tehica folosită şi importanţa organizării unor asemenea tîrguri.

De cît timp pictaţi icoane pe lemn?

De aprox. 15 ani, dar soţul meu ciopleşte în lemn şi în scoarţă de copac de 30 de ani.

Cum vi s-a părut ediţia din acest an a "Tîrgului Meşterilor Populari din România"?

Ne-a plăcut foarte mult, pentru că ni se creează condiţii excelente şi pentru că reuşim să ne vindem marfa. Am vîndut peste 15 icoane şi măşti. Am venit în fiecare an cu plăcere şi sperăm să fim invitaţi şi la ediţiile viitoare.

Cît durează realizarea unei astfel de lucrări?

Depinde de imaginea pe care doreşti să o ilustrezi şi de dimensiunea icoanei sau a măştii. De cele mai multe ori, durează două-trei zile, pentru că sînt de parcurs mai multe etape.

Care este tehnica pe care o folosiţi?

Pe blatul de lemn se lipeşte pînza de lucru. Peste pînză, se dă cu un gled din chit, pentru lemn, după care se aplică modelul în creion. Urmează pictarea imaginii şi lăcuirea cu un produs special, care dă senzaţia de vechi, iar apoi, se adaugă o soluţie specială, pentru protecţie. Icoanele şi măştile din lemn sînt făcute după aceeaşi tehnică, care este folosită la pictarea bisericilor. Soţul meu a învăţat de la un meşter, care renova biserici. Măştile sculptate în lemn au figuri de ţărani şi încercăm să aducem în prim-plan cultura autentică românească.

Ce public este interesat de acest gen de opere de artă?

Cei mici îndrăgesc icoanele şi cînd le văd îşi fac cruce, ca şi cum ar fi în interiorul unei biserici. Tinerii cu vîrste cuprinse între 15-35 ani sînt cei care le achiziţionează, şi românii, dar şi străinii sînt interesaţi de tehnica pe care o folosesc şi de vechimea piesei.

Cine va duce tradiţia mai departe în familia dvs.?

Nora şi băiatul meu au învăţat deja să picteze şi să sculpteze şi fac acest lucru cu drag. Tradiţia merge mai departe.