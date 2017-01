„Încercăm să fim fericiţi, numai Dumnezeu ştie ce aduce ziua de mâine!”

Iubitorii de la malul mării ai legendarei trupe Cargo s-au considerat norocoşi să se poată bucura de un weekend dedicat în totalitate de Clubul Phoenix îndrăgitei formaţii timişorene. Ca de obicei, prezenţa longevivei trupe bănăţene s-a bucurat de un public numeros, de toate vârstele, care a petrecut entuziast alături de cei şase artişti. În prima parte a concertelor, Adrian Igrişan (voce/ chitară armonică), Cristian Pup (clape), Alin Achim (chitară bass), Tavi Pilan (tobe) şi chitaristul Adrian Bărar, liderul grupului, i-au impresionat pe constănţeni cu o colecţie, în premieră, de colinde creştine premergătoare Crăciunului. La finalul emoţionantului show, Adrian Igrişan le-a promis fanilor, prin intermediul cotidianului „Telegraf”, că în ciuda schimbării componenţei, Cargo le pregăteşte pentru anul viitor nu doar un nou album, ci şi mult rock la superlativ!

Reporter (Rep.): Cum aţi reuşit să încântaţi publicul din clubul Phoenix cu două zile de colinde şi rock?

Adrian Igrişan (A.I.): Doamne-ajută! Asta înseamnă că avem aici mulţi prieteni! Anul acesta, am venit cu un program fain, special de sărbători - am dorit să fie diferit de restul anului - pentru că am cântat prima parte a concertului unplugged, cu colinde, iar cea de-a doua parte a fost dedicată repertoriului nostru cunoscut, în care ne „resuscităm”.

Rep.: Colindele creştine au mers la suflet! Şi când ne gândim că mai sunt şi acum unii care anatemizează rock-ul...

A.I.: Bineînţeles că spun aşa pentru că sunt nişte ignoranţi! Habar n-au despre ce vorbesc, iar dacă s-ar interesa puţintel înainte de a spune ceva despre ce înseamnă rock-ul, ar tăcea din gură! Este foarte simplu ca, atunci când nu înţelegi ceva, să spui că nu-i bun. Până la urmă, rock-ul este o stare, spune să trăieşti şi să te bucuri de moment fără să-i deranjezi pe ceilalţi, la fel ca şi învăţătura din Biblie. Are foarte multe în comun cu dogma creştină: încercăm să ne bucurăm de ce ne-a dat Dumnezeu, să ne simţim bine, să fim fericiţi şi să trăim intens, pentru că nu ştim ce ne aduce ziua de mâine, numai Dumnezeu ştie.

Rep.: Ziua de mâine aduce şi o schimbare de componenţă în Cargo...

A.I.: Într-adevăr, va aduce o schimbare, la bass. Alin Achim a ales un alt drum. Adevărul că după atâţia ani, vreo 11, se mai întâmplă să îşi dorească cineva un alt drum. Asta nu înseamnă că suntem certaţi. Bineînţeles că nu îmi pică bine acest fapt, dar am respectat decizia lui. Începem să facem repetiţii cu Mirel Cumpănaş şi începem să ne obişnuim cu gândul. Nu e foarte simplu nici pentru noi, nici pentru Alin.

Rep.: Fiecare concert la mare este impecabil. Cum vă organizaţi?

A.I.: În Constanţa, venim în general în primăvară şi în iarnă, iar vara doar cu câte un concert serios. Noi nu mergem prin discoteci. În clipa în care spunem doar de ce avem nevoie numai din punct de vedere tehnic, al instrumentelor, unii organizatori dau înapoi. Noi nu facem ciubucuri. Pentru noi e foarte clar: ori cântăm ori nu.

Rep.: Cu ce se îmbogăţeşte discografia trupei anul viitor?

A.I.: Lucrăm la un nou album pe care vrem să îl scoatem anul viitor. Va fi un album mai... dur, pentru că aşa sunt şi vremurile în care trăim! Nu avem cum să cântăm super-melodii frumoase şi liniştite, când noi trăim cum trăim în mocirla din ţara asta. Vor fi piese mult mai dure pentru că trebuie să spunem ce simţim.

Rep.: Cum vă simţiţi după operaţie?

A.I.: De când mi-am operat piciorul, m-am schimbat foarte mult, am slăbit 50 kg. Am atâta energie că dărâm ziduri şi atâta putere de muncă nu cred că am avut vreodată! Deci, cei ce ne apreciază muzica pot aştepta în continuare de la noi... foarte mult rock!