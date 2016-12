Încercare eşuată

Încarcerat de aproape nouă luni pentru înşelăciune, Marius Panţuru, de 36 ani, din Constanţa, a cerut ieri instanţei eliberarea provizorie sub control judiciar. „Vreau să fiu aproape de fetiţa mea de 12 ani, care a suferit un şoc în momentul în care mama mea a adus-o la penintenciar să mă viziteze. De atunci este sub tratament”, a spus Panţuru. Argumentele lui nu au convins instanţa, cererea sa fiind respinsă. Conform rechizitoriului, Panţuru este acuzat de înşelăciune, tentativă de înşelăciune şi uz de fals. Anchetatorii spun că, în decurs de doi ani, el a strâns în jur de 150.000 de lei din escrocarea a nouă persoane naive. Panţuru se prezenta drept inginer proiectant şi spunea că are relaţii la Primăria Constanţa şi că poate rezolva orice problemă legată de actele necesare construirii unui imobil. El a folosit certificate de urbanism, avize de construcţie, autorizaţii de demolare şi de construcţie falsificate, pe care le-a dat celor înşelaţi susţinând că sunt eliberate de Primărie. (C.C.)