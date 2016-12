Încercarea de defăimare a lui Nemirschi, stopată în Justiţie

Pe fondul “şocurilor” recepţionate de PD-L în fosta legislatură prin dezvăluirile legate de modul discreţionar în care ministresele portocalii Monica Ridzi şi Elena Udrea au folosit banul public, Agenţia Naţională de Integritate (ANI) s-a autosesizat în cazul ministrului social democrat al Mediului de la acea vreme, Nicolae Nemirschi. Fără a-l consulta în prealabil pe ministru, Inspecţia de Integrare din ANI a concluzionat că în declaraţiile de avere depuse de Nemirschi nu fuseseră înscrise ori fuseseră trecute eronat anumite informaţii legate de locuinţă, dividende, autoturism şi conturi, indicând că există \"indicii temeinice pentru săvârşirea infracţiunii de fals în declaraţii\" şi a dispus \"sesizarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie\". Încă de atunci, Nemirschi a acuzat ANI de abuz, întrucât nu a respectat procedurile legale prealabile înaintării unui dosar în instanţă. Ulterior, în urma verificărilor, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis că \"Nemirschi Nicolae nu a urmărit, sub aspectul laturii subiective, să comită infracţiunea de fals în declaraţii prevăzută de art. 292 din Codul Penal, astfel că în cauză se va dispune neînceperea urmăririi penale\". Potrivit rezoluţiei PICCJ, \"cheltuielile judiciare în cuantum de 500 lei rămân în sarcina statului\". \"Am primit acasă documentul de la PICCJ în care eram anunţat că s-a dispus neînceperea urmăririi penale în dosarul deschis la solicitarea ANI. Era firesc să se întâmple aşa, nu am făcut nimic altceva decât să prezint procurorului documentele de acasă, pe care le-aş fi putut prezenta foarte bine şi celor de la ANI şi problema ar fi fost rezolvată încă de acum şapte luni\", a declarat Nemirschi. În replică, Biroul de presă al Agenţiei Naţionale de Integritate a anunţat că, potrivit procedurii, va contesta decizia PICCJ.