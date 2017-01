Încercaţi cu... Duţu!

Se pare că, tot afundîndu-se în lauda de sine, PD-L Constanţa şi-a epuizat zestrea de cadre de vreme ce apelează, în perspectiva alegerilor parlamentare, la tot felul de “rezervişti”! Credeam că înscrierea pe liste a doamnei Paloma Petrescu a fost un moft al vreunui mahăr de la Bucureşti doborît de nostalgiile provocate de deschiderea anului universitar. Că tot veni vorba de acest eveniment, nu pot să nu remarc gradul ridicat de ipocrizie al politicienilor aflaţi la putere. După ce i-au ignorat cu dezinvoltură pe studenţi, care, iată, disperaţi, au ieşit în stradă, s-au dus să taie panglica inaugurală în diverse centre de învăţămînt! Interesele electorale sînt atît de mari încît, evident, nu mai contează grosimea obrazului! Revin la “rezerviştii” pedelişti. Amară coincidenţă, PD-L, nu numai la Constanţa, seamănă tot mai mult cu ţărăniştii! Ăia care ne făceau capul baniţă pe tema celor 15.000 de cadre bine pregătite şi şlefuite, gata să ne ducă pe noi culmi de progres şi civilizaţie. Aţi văzut dumneavoastră vreun profesionist? Gurile rele spun că ar fi pierit într-un tragic accident. Tot aşteptînd să se mijească de ziuă luminiţa de la capătul tunelului, a dat trenul peste ei! La scara realităţilor de astăzi, PD-L Constanţa seamănă foarte mult cu Convenţia Democrată. Se laudă peste tot cu pepiniera sa de cadre, dar, în realitate, merge pe mîna oamenilor pe care îi cunoaştem de la înfiinţarea Partidului Democrat! Unii sînt “chemaţi la arme” după ce au fost lăsaţi la vatră. Alţii sînt rugaţi să revină, cu scuzele de rigoare, după ce Elena Udrea i-a exclus cu mopul din partid. Abia acum am priceput de ce Constantin Chirilă a atins apogeul carierei sale politice. Exclus şi dumnealui cu mopul din partid, a fost reprimit direct pe o funcţie de conducere, ceea ce înseamnă că, pentru unii, sancţiunea este mai dulce decît promovarea! Domnul Chirilă nu s-a oprit aici. Simţind că partidul său nu are cu cine să iasă la defilare, a făcut puţin pe solidarul cu ceilalţi răzvrătiţi şi, la scurt timp, a cules noi roade. A ajuns pe lista candidaţilor la un loc în Parlament! Bravos patriotule! Păi, în ritmul ăsta, nu era mai simplu cu Stelian Duţu? Măcar pe dumnealui îl cunoaşte lumea şi, după ce l-a făcut zdrenţe pe preşedintele Băsescu, i-a crescut şi gradul de notorietate! Poate că, în cenuşiul în care se scaldă partidul, în mintea unora, Duţu este soluţia salvatoare, ceea ce nu m-ar mira cîtuşi de puţin. După ce au pozat într-o conducere intransigentă, în faţa căreia nu suflă nimeni, liderii interimari au lăsat-o mai moale cu morala pedelistă. Îmi amintesc că, după ce a preluat ştafeta de la Ion Popescu, domnul Banias tuna şi fulgera la adresa excluşilor din partid. La scurt timp după debutul său fulminant, a fost nevoit să accepte compromisul cu Chirilă. După aceea, revenind cu picioarele pe pămînt, pentru că totuşi domnia sa nu are mopul Elenei Udrea, a realizat că, în majoritatea colegiilor, nu sînt oameni pe măsura contracandidaţilor din PNL şi PSD. Drept care, după ce au fost puşi pe fugă, vechii democraţi sînt chemaţi să salveze onoarea PD-L în alegeri. Unul dintre aceştia este Dumitru Moinescu, tratat cu sictir după ce a pierdut alegerile pentru Primăria Medgidia. În condiţiile în care Zanfir Iorguş, de pildă, nu a avut parte de acelaşi tratament, cu toate că şi domnia sa a eşuat lamentabil la alegerile locale. În timp ce Iorguş a fost promovat cu surle şi trîmbiţe, fiind pus chiar în fruntea PD-L Mangalia, lui Moinescu i s-a indicat “linia moartă” a partidului. Acum, intraţi în criză de timp, domnii din conducerea PD-L Constanţa şi-au adus aminte de el! Tot completînd şi anulînd liste, oamenii lui Banias au făcut cea mai surprinzătoare mişcare. L-au băgat în cărţi pe Ionel Manafu, personajul principal a numeroase articole şi anchete de presă în perioada în care a fost director general la Direcţia Apelor Dobrogea Litoral! Cînd vă spun eu că Stelian Duţu este soluţia salvatoare! Sau poate soluţia imorală, cum îi place lui Băsescu să se exprime la adresa celor de care nu mai are nevoie. E limpede că, după scandalurile din acest an, PD-L Constanţa nu poate să-şi revină din pumni. O dovadă clară o reprezintă improvizaţiile cu care se chinuieşte să meargă înainte. Criza de timp în care a intrat partidul influenţează negativ deciziile luate la repezeală. Chiar dacă PD-L îşi prezintă programul de guvernare pe bucăţele, la Constanţa, în perspectiva alegerilor din 30 noiembrie ac, nu se poate vorbi despre o strategie coerentă. Scandalurile au destabilizat organizaţia judeţeană. În acest context, precipitarea unora este dictată de teama de a nu pierde poziţiile ocupate în prezent, fie în Parlament, fie în schema de conducere a filialei judeţene. În caz de eşec, să te ferească Dumnezeu de critica celor marginalizaţi! Încercaţi totuşi cu… Duţu!