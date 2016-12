Incertitudine la Săgeata Năvodari

Plecată la drum cu gândul la promovarea în prima ligă la fotbal, Săgeata Năvodari a cochetat cu primele locuri în clasamentul Seriei 1 a Ligii a II-a, însă finalul de tur a fost unul dezastruos pentru echipa pregătită de Aurel Şunda. Astfel, cu un singur punct câştigat în ultimele trei etape, gruparea de pe litoral a încheiat prima parte a campionatului doar pe locul 6, la patru puncte distanţă de primul loc promovabil. Situaţia riscă să se înrăutăţească din retur, ţinând cont că autorităţile locale ar putea să-şi retragă sprijinul financiar.

„În acest moment, viitorul clubului este incert. Vom avea o discuţie cu principalii susţinători ai clubului peste o săptămână şi vom vedea ce soluţie găsim. Dacă nu vom mai primi sprijin financiar, vom căuta un sponsor. Există varianta de a continua la nivel de avarie, fără să avem gânduri de promovare, ci de menţinere în liga secundă. În acest caz, am renunţa la jucătorii mai importanţi, urmând să continuăm cu fotbalişti din curtea proprie”, a declarat managerul general al echipei Săgeata Năvodari, Mihai Terzi. „Eu am lăsat jucătorilor un program individual de menţinere până la reunirea lotului, programată pe 14 ianuarie. Din câte ştiu, sunt probleme şi totul depinde de ce va hotărî conducerea clubului. Dorinţa mea este să avem un an în care să jucăm cât mai bine, să facem performanţă şi să ne clasăm pe primele locuri”, a adăugat antrenorul Aurel Şunda.