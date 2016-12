Incertitudine la Săgeata Năvodari

În ciuda problemelor financiare, Săgeata Năvodari a avut un parcurs bun în turul actualului sezon al Ligii a II-a la fotbal, reuşind să încheie prima parte a campionatului pe poziţia secundă a clasamentului Seriei 1. Având sub comanda mulţi jucători experimentaţi, antrenorul Constantin Gache a găsit printr-un miracol o soluţie pentru a-şi ţine elevii conectaţi la jocuri, chiar dacă există restanţe salariale vechi de patru luni. Nu puteau lipsi însă sincopele, năvodărenii cedând în mod neaşteptat puncte, în special pe teren propriu. „Faptul că am terminat pe un loc de promovare este meritul băieţilor, care au dat dovadă de mândrie şi caracter. Dacă ar fi fost bani, măcar pentru a le da o mică motivaţie, sunt convins că situaţia ar fi fost cu totul alta şi poate am fi terminat chiar în fruntea Seriei 1. Nu aveau însă cum să nu apară sincopele, iar cea mai mare a venit la Bacău, unde ne aşteptam să câştigăm. Este păcat, dar nu avem ce face. Am intrat deja în vacanţă, dar aşteptăm cu toţii să vedem ce se va întâmpla în pauza din iarnă”, a explicat Gache. Din cauza restanţelor, gruparea de pe litoral riscă să-şi piardă cei mai buni jucători, mai ales că mulţi dintre aceştia au primit deja oferte de la alte echipe. „Din păcate, am plecat în vacanţă cu buzunarele goale. Am fost chemaţi să ne încasăm o parte mică din bani, dar am luat masă împreună şi cam atât. Ni s-a spus să aşteptăm până la jumătatea lunii decembrie pentru a se lămuri situaţia. Dacă nu ne vor putea plăti, ne vor da actele şi vom putea pleca la alte echipe. Ar fi păcat, pentru că am încheiat pe locul secund, chiar dacă nu am făcut un tur foarte bun şi avem calea deschisă spre promovare, mai ales că nu există vreo echipă care să se fi distanţat decisiv. Fără bani nu putem ajunge însă în prima ligă”, a adăugat golgeterul Sorin Chiţu.