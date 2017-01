Incest învăluit de mister

O tânără de 17 ani, din Constanţa, a reclamat, ieri, la poliţie, că, la sfârşitul săptămânii trecute, a fost violată de tatăl ei. Victima, Elena Corina Titilia, susţine că a fost violată în noaptea de sâmbătă spre duminică, în jurul orei 04.00, chiar în casa în care locuiesc. „Tata se uita la filme porno pe calculator şi a băut, apoi a început să mă sărute. A tras de pantalonii mei până m-a dezbrăcat, mi-a făcut sex oral, după care m-a penetrat pe la spate şi îmi ţinea mâna la gură să nu strig. Eu încercam să ţip ca să mă poată auzi prietena mea, care se afla în cameră. Mi-a spus că este obsedat de mine. Şi înainte se uita la filme porno şi venea să mă pipăie“, a declarat Elena Corina Titilia. Tatăl fetei, Dumitru Titilia, le-a declarat oamenilor legii că se afla sub influenţa băuturilor alcoolice şi că nu îşi mai aminteşte nimic. Prietena victimei, Nicoleta, locuieşte cu Elena de aproape două luni şi spune că a dormit în acea noapte în camera unde a avut loc incestul, dar că nu ar fi auzit absolut nimic. „Eu am fost martoră la tot ce s-a întâmplat pentru că stau cu ea în casă. A violat-o şi cu asta basta. Eu am adormit şi în somn am auzit plânsetele şi supinele ei. Când am întrebat-o ce s-a întâmplat, tatăl ei i-a pus mâna la gură şi i-a spus să tacă. A doua zi, am vorbit cu ea şi mi-a zis că a fost violată. Nu am auzit nimic atunci. Eu eram în pat şi ei erau pe podea, dar nu am auzit“, a declarat Nicoleta B., prietena adolescentei. Colegele de clasă ale fetei spun că victima incestului le-ar fi povestit de comportamentul nefiresc al tatălui ei, dar că niciodată nu le-a vorbit de viol. Tânăra le-ar mai fi spus prietenelor că nu vrea să-şi reclame tatăl la poliţie pentru că nu vrea să rămână singură, deoarece mama ei lucrează în străinătate din luna octombrie a anului trecut. Adolescenta este elevă la Grup Şcolar Agricol Palas Constanţa, iar luna viitoare împlineşte 18 ani. Elena va rămâne de acum la mătuşa ei, care nu o va mai lăsa singură până când mama fetei se va întoarce din străinătate. „Ieri am aflat când a venit fata la mine şi vorbea la telefon cu prietenul ei despre ce s-a întâmplat. Am văzut că plânge, dar am lasat-o să termine de vorbit. Eu am crezut că s-a întâmplat ceva cu mama ei. Nici nu mă gândeam la aşa ceva. Şi mi-a spus că tatăl ei a profitat de ea, că a forţat-o şi chiar i-a dat o palmă. De acum va rămâne la mine şi voi avea eu grijă de ea“, a declarat Maria Bocancea, mătuşa fetei. Adolescenta a fost dusă la Serviciul de Medicină Legală Constanţa pentru a fi examinată şi pentru a se stabili dacă a fost victima unui viol şi dacă tatăl ei este cel cu care a întreţinut relaţii sexuale. Dacă va fi găsit vinovat, tatăl fetei riscă până la 18 ani de închisoare. Surse neoficiale spun însă, că, în acea noapte, tatăl fetei şi-ar fi surprins fiica în timp ce întreţinea relaţii sexuale cu prietena pe care o găzduieşte în apartament. Bărbatul, aflat sub influenţa alcoolului, ar fi intrat în cameră şi şi-ar fi exprimat dorinţa de a participa şi el la “distracţia ”celor două, dar ar fi fost respins de cele două tinere. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a face lumină în acest caz.