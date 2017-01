“Închideţi spitale, deschideţi cimitire” sau “Ruşine”, “Ieşi afară, javră ordinară”, “Cseke, nu uita, Sănătatea nu-i a ta!” au fost doar câteva dintre lozincile scandate, ieri, de către cei peste 150 de sindicalişti din Sănătate care au protestat în faţa Ministerului Sănătăţii (MS). Pe lângă fluierături, salariaţii în halate albe s-au folosit şi de pancarte pe care erau înscrisuri atât în limba română, cât şi în limba maghiară. Protestatarii au cerut reanalizarea listei cu unităţile sanitare reprofilate şi a modalităţii de redistribuire a personalului, precum şi încheierea contractului colectiv de muncă pentru ramura sanitară. Ei au mai cerut asigurarea locurilor de muncă pentru toţi salariaţii redistribuiţi, finanţarea unităţilor sanitare corespunzător şi cu numărul angajaţilor preluaţi din unităţile reprofilate, dar şi eliminarea limitei de 70% pentru cheltuielile de personal din bugetul unităţilor sanitare în acest an. “Ministrul ne-a propus să purtăm un dialog la ora 17,00, şi nu am fost de acord să aşteptăm atâtea ore (protestul fiind desfăşurat între orele 13,00 şi 14,00 – n.r.). O altă soluţie a Ministerului a fost să discutăm cu secretarul general şi cu alţi reprezentanţi ai Ministerului, ori noi cu aceşti oameni am mai discutat şi nu s-a rezolvat nimic. Am vrut să purtăm o discuţie cu ministrul Sănătăţii. Vedem însă că se ascunde în spatele uşilor închise, în aceste momente în care întreaga opinie publică îl acuză de provocarea haosului din sistemul sanitar”, a declarat, în timpul protestului, prim-vicepreşedintele Federaţiei “Sanitas”, Adrian Bîrea. Reprezentantul “Sanitas” a mai precizat că protestele nu se vor finaliza şi că în cadrul întâlnirii consiliului naţional al “Sanitas” se va decide ce se va întâmpla în următoarea perioadă, atât la nivel de ţară, cât şi în Bucureşti. Reamintim că, din 1 aprilie, 67 de spitale au fost închise, MS propunând reorganizarea lor în cămine de bătrâni. Angajaţii din aceste unităţi sanitare vor fi redistribuţi în alte spitale sau pot opta să rămână în unităţile reprofilate, potrivit MS.