Închisoare cu suspendare pentru fostul şef al Poliţiei TF Medgidia

Judecătoria Medgidia l-a condamnat la un an de închisoare cu suspendare condiţionată pe Simion Constantin, fostul şef al Poliţiei Transporturi Feroviare (TF) din Medgidia, judecat pentru distrugere prin incendiere. În plus, judecătorii i-au stabilit un termen de încercare de trei ani, perioadă în care fostul poliţist nu are voie să încalce legea, în caz contrar el riscând să ajungă la închisoare pentru un an. Sentinţa nu este definitivă şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Constanţa. Potrivit rechizitoriului, incidentul care l-a adus iniţial după gratii pe Simion a avut loc pe data de 5 decembrie 2009. În urma cercetărilor efectuate, anchetatorii au stabilit că, pe fondul unei stări tensionale din familie, Simion Constantin a început să se certe cu soţia, Manuela, reproşându-i că ar avea o relaţie extraconjugală cu Cătălin Caloianu. În urma discuţiilor aprinse, bărbatul şi-a lovit de mai multe ori soţia, după care a plecat de acasă. În aceeaşi zi, în jurul orei 16.00, Constantin s-a întors în imobil, a pus toate hainele soţiei în pat, le-a stropit cu benzină, apoi le-a dat foc şi a fugit. Totodată, bărbatul a avut grijă să ia toate bunurile care îi aparţin şi să le ducă în maşină, pentru a nu fi distruse de incendiu. Apartamentul a fost distrus în totalitate de flăcări, iar structura clădirii a fost şi ea afectată în urma exploziei unei butelii. Mai mult, un autoturism parcat în apropierea blocului a fost şi el avariat, după ce suflul exploziei a desprins mai multe bucăţi de beton din marginea balconului. Cercetările efectuate de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea“ au arătat că focul a fost pus intenţionat. Procurorii au menţionat că acest act criminal al fostului şef al Poliţiei TF Medgidia este extrem de periculos, atât prin modul în care a acţionat, cât şi prin pagubele pe care le-a produs. În ciuda probelor prezentate la dosar, Constantin Simion a declarat că este nevinovat şi că a provocat incendiul din greşeală, în urma unei tentative de suicid.