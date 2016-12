Închisoare pentru act sexual cu o adolescentă

Un bărbat de 40 ani, din localitatea constănţeană Valea Dacilor, a fost condamnat, vineri, de Judecătoria Medgidia, la doi ani şi jumătate de închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de act sexual cu o minoră, pe care a lăsat-o şi însărcinată. Costel Sârbu a fost arestat pe 28 mai, iar vecinul lui, Petronel Rogojan, de 23 de ani, care a întreţinut şi el relaţii sexuale cu aceeaşi fată, a ajuns după gratii pe 30 mai, fiind eliberat pe 4 august. În cazul lui, magistraţii au considerat că o pedeapsă de un an şi jumătate de închisoare cu suspendare condiţionată este suficientă pentru a-l face să conştientizeze ceea ce a făcut. În plus, Rogojan are şi un termen de încercare de trei ani, perioadă în care nu are voie să încalce legea penală dacă nu vrea să se întoarcă după gratii.

Potrivit rechizitoriului, în cursul anului 2008, Rogojan şi Sârbu au întreţinut relaţii sexuale cu Iuliana, fiica de 14 ani a concubinei lui Sârbu, relaţie în urma căreia a rezultat un copil. La naştere, poliţiştii au prelevat probe biologice, iar analiza ADN a confirmat faptul că Sârbu este tatăl copilului. În faţa anchetatorilor, Sârbu a recunoscut că este vinovat şi a spus că doreşte să contribuie la creşterea copilului. În apărarea sa, Rogojan a declarat că nu ar fi ştiut că fata are 14 ani atunci când a întreţinut relaţii sexuale cu ea.