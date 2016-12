Închisoare pentru alcool etilic

Persoanele care deţin mai mult de 40 de litri de alcool etilic, principalul ingredient din băuturile alcoolice, riscă pedeapsa cu închisoare de la unul, la patru ani. „În prezent, nu este incriminată ca şi infracţiune deţinerea sau comercializarea pe teritoriul României a alcoolului etilic, fără a fi marcat sau cu marcaje necorespunzătoare, deşi acesta este un produs accizabil care intră sub incidenţa marcării”, se arată în nota de fundamentare a unui proiect de ordonanţă care aduce modificări Codului Fiscal. Antrepozitul fiscal este locul sub autoritea fiscală în care mărfurile accizabile sunt produse, transformate, deţinute, primite sau expediate în regim suspensiv de accize de către un antrepozitar autorizat. Va fi considerată infracţiune deţinerea sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării „fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false, peste limita a 10.000 ţigarete, 400 ţigări de foi de 3 grame, 200 ţigări de foi mai mari de 3 grame, peste 1 kg tutun de fumat, alcool etilic peste 40 litri, băuturi spirtoase peste 200 litri, produse intermediare de alcool peste 300 litri, băuturi fermentate, altele decât bere şi vinuri, peste 300 litri”. Preşedintele patronatului „Garant”, din domeniul băuturilor spirtoase, Romulus Dascălu, a declarat că măsura este una bună, pentru că ar diminua evaziunea fiscală la alcool, dar se îndoieşte că va fi aplicată. „Măsura va afecta micii traficanţi de băutură, pe cei care produc în garaj. Oricum, şi aceştia ocupă cam 50% din piaţa neagră, însă marii traficanţi sunt cei care au firme off shore”, a spus Dascălu. Printre băuturile care conţin alcool etilic se numără vodca, ţuica, rachiurile. Acciza la alcoolul etilic este echivalentul a 750 euro pentru un hectolitru şi 475 euro pentru micile distilerii.