Închisoare pentru cei care dau și solicită fondul școlii?

05:35:29 / 04 Decembrie 2015

hmm

Pai , daca statul roman nu face nimic pentru ca elevii sa invete in conditii decente , de ce nu am face noi ? Copiii trebuie sa stea in banci rupte si murdare ? Sa nu aiba o imprimanta in clasa , care ii ajuta foarte mult ? Sau sa suporte igrasia de pe pereti ? Eu sunt de acord sa ajutam noi scoala daca statul nu se implica. Dar pentru paza in scoala de ce dam bani ? Sau pentru carti ?