Închisoare pentru tânărul care şi-a obligat soţia să facă sex cu calul

Magistraţii Judecătoriei Medgidia l-au condamnat pe Marius Corcodel, un tânăr de 22 ani, din localitatea constănţeană Tortomanu, la trei ani de închisoare cu executare pentru ultraj contra bunelor moravuri, vătămare corporală, violare de domiciliu, ameninţare, distrugere şi tulburare de posesie. Prin aceeaşi sentinţă, tânărul este obligat să îi achite unui bărbat pe care l-a bătut suma de 7.000 de lei, cu titlu de daune morale. La ultimul termen de judecată, procurorul de şedinţă a scos în evidenţă caracterul violent al tânărului, care şi-a terorizat cu bătaia propriul tată, fratele şi concubina, timp de mai mulţi ani. Decizia poate fi atacată cu apel. Potrivit procurorilor, în noaptea de 24 spre 25 septembrie 2009, individul şi-a bătut concubina şi a obligat-o... să-i bea urina! Această umilinţă incredibilă nu i s-a părut de ajuns individului care, fără să ia în seamă lacrimile disperate ale tinerei, a dus-o pe aceasta în grajdul din curtea casei şi a încercat să o forţeze să întreţină raporturi sexuale orale cu... un cal. Tânăra, care era însărcinată în două luni, s-a opus, în ciuda loviturilor încasate şi, în cele din urmă, Corcodel a lăsat-o în pace. Îngrozitoarea poveste a ajuns la urechile poliţiştilor după ce tatăl suspectului, sătul să tot îndure bătăile pe care fiul i le administra, a reclamat la Poliţie toate abuzurile comise de acesta. Aşa au aflat poliţiştii că Marius Corcodel şi-a terorizat sistematic întreaga familie, aducându-i în pragul disperării pe cei care trăiau sub acelaşi acoperiş cu el. Oamenii legii spun că individul obişnuia să se îmbete şi, odată ajuns acasă, să-şi ia la pumni tatăl, mama, concubina şi fratele, pe care îi dădea apoi afară din locuinţă, lăsându-i să doarmă sub cerul liber sau pe la vecini. Procurorii spun că lui Marius Corcodel nu-i păsa că scandalurile se petreceau chiar sub ochii copilului său, în vârstă de numai doi ani. Mai mult, tânărul este acuzat că, în aprilie 2009, l-a bătut cu bestialitate pe Gheorghe Andrei, o cunoştinţă de-a concubinei lui Corcodel, în casa căruia femeia se ascunsese de frica „soţului”, în urma unui scandal.