Incidența cataractei în România, destul de mare

Incidența cataractei în România este destul de mare, a atenționat președintele Societății Române de Cataractă și Chirurgie Refractivă, dr. Călin Petru Tătaru. Studiile făcute arată că, într-un an, în România se operează aproximativ 55.000 de cazuri de cataractă. ”Necesarul real, se pare, este mult mai mare. Sunt mulți pacienți care probabil din diferite considerente, dar în mod deosebit economice, se prezintă mai târziu la doctor și operația este puțin întârziată. Se estimează că în România ar trebui să se opereze în jur de 70.000 - 80.000 de cataracte pe an”, a declarat medicul. El a precizat că afecțiunea ”nu are o cauză precisă, deși cu siguranță există o determinare genetică, dar în afara acestui lucru sunt, în principiu, factori pe care noi îi cunoaștem, dar care nu știm cum acționează individual, ca să putem prezice că pacientul face sau nu cataractă”. Potrivit acestuia, în general, cataracta apare mai frecvent după 60 de ani, însă sunt nenumărate cazuri în care operația se face mult mai devreme, chiar și în jurul vârstei de 30 - 40 de ani și chiar la copii. ”Este o afecțiune care este răspândită la toate vârstele și abordarea ei este diferită în funcție de vârstă. Prevalența bolii la vârstele sub 45 de ani este destul de scăzută”, a spus chirurgul Tătaru.