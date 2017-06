Incident fără precedent! Românce ucise într-un atac cu sticle incendiare, la Roma

O româncă de 20 de ani și surorile ei de 11 și 5 ani au fost ucise, în Italia, după ce asupra lor au fost aruncate cocktailuri Molotov. Atacul a avut loc într-o tabără de romi din capitala italiei. Poliţiştii italieni au obţinut o înregistrare video în care se vede o persoană care aruncă o sticlă incendiară în spatele rulotei în care stăteau românii, dupa care fuge. Papa Francisc a declarat că va ajuta familia victimelor. Primele informaţii ale anchetei arată că incendiul a fost provocat intenţionat. Însuși președintele Italiei, Sergio Mattarella, a vorbit de o "crimă îngrozitoare", referitor la cele petrecute. Pompierii au intervenit în tabăra de romi în noaptea de marți spre miercuri, pentru a lichida un incendiu în care ardea o rulotă. În rulota care a fost incendiată erau părinții fetelor, dar și alți opt frați care au fugit. Familia Halilovic se mutase în tabără de câteva săptămâni. Parchetul din Roma a subliniat că incendiul a fost de origine criminală, la fața locului găsindu-se urme de lichid inflamabil. Autorităţile italiene au deschis o anchetă pentru crimă. Supravieţuitorii incendiului, care au fost audiaţi de poliţie, au declarat că au primit ameninţări. Oficialii au obţinut o înregistrare video în care se vede o persoană care aruncă o sticlă incendiară în partea din spate a rulotei, după care a fugit.

PRIMELE CONCLUZII ALE ANCHETEI: INCENDIU DE ORIGINE CRIMINALĂ

Autoritățile din Roma au spus că la faţa locului au fost găsite urme de lichid inflamabil, ceea ce duce la concluzia că incendiul a fost de origine criminală, conform unor surse din Parchetul din Roma. Audiaţi de poliţie, supraviețuitorii incendiului au declarat că au primit ameninţări. Procurorii şi poliţiştii încearcă în prezent să afle dacă a fost vorba de o răzbunare sau de un act xenofob. Oficialii au obţinut o înregistrare video în care se vede o persoană care aruncă o sticlă incendiară în partea din spate a rulotei, după care fuge.

„AM CREZUT CĂ ESTE O BOMBĂ”

„Am auzit o bubuitură şi am crezut că este o bombă. Apoi m-am dus la fereastră şi am văzut flăcările foarte înalte”, povesteşte Amelia, care locuieşte într-o clădire aflată la câţiva metri de unde se află rulota distrusă. „Nu am mai dormit, am auzit ţipete. Iniţial am crezut că vreun băiat a dat foc maşini”, a adăugat ea. Alţi vecini au spus că ştiau familia de romi şi că au văzut adesea copiii jucându-se. Pe de altă parte, o parte dintre locuitorii din zonă s-au plâns că, de când s-a format tabăra ilegală, numărul furturilor din apartamente şi de maşini a explodat.