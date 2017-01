Incidenţa cancerului hepatic s-a triplat între 1975 şi 2005

Deşi rata de supravieţuire a crescut de la unu la cinci ani la pacienţii diagnosticaţi cu cancer hepatic, în perioada 1975 – 2005, incidenţa acestei afecţiuni s-a triplat în SUA. Potrivit unui studiu al cercetătorilor americani, între 1975 şi 2005, incidenţa cazurilor de cancer hepatic a crescut de la 1,6 la 4,9 cazuri la suta de mii de persoane. De asemenea, ratele de supravieţuire s-au dublat de la un an, între 1992 şi 2005, crescînd de la 25% dintre pacienţi, la 47%. Creşterea ratei de supravieţuire se datorează faptului că mulţi pacienţi sînt diagnosticaţi în stadiu incipient, cînd tratamentul are cele mai mari şanse. Deşi studiul cercetătorilor americani nu a identificat motivele pentru care incidenţa cancerului hepatic este în creştere, acest fenomen poate fi atribuit unei creşteri a cazurilor de hepatita C şi B, afecţiuni care reprezintă un factor major de risc pentru cancerul hepatic. Cercetătorii notează că factori precum consumul de alcool, boala ficatului gras, obezitatea şi diabetul pot contribui la creşterea incidenţei cancerului hepatic.

Studiul subliniază nevoia de identificare a mai multor persoane cu risc de a face această boală prin programe de screening, pentru a îmbunătăţi potenţiala terapie curativă.