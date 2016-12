Incidente grave la Bucureşti

Sâmbătă, în etapa a 14-a din Liga a 2-a la fotbal, Săgeata Năvodari a câştigat meciul jucat în deplasare cu Juventus Bucureşti şi a rămas pe locul 2 în clasamentul Seriei I. Scorul final al meciului va fi stabilit de Federaţia Română de Fotbal, pentru că partida nu s-a încheiat! În min. 88, când arbitrul de centru Eduard Constantinescu i-a arătat cartonaşul roşu unui jucător al gazdelor, pentru fault dur asupra lui Vezan, un spectator a intrat pe teren şi l-a lovit cu pumnul în bărbie pe Constantinescu!!! „În urma loviturii, mi-am pierdut cunoştinţa şi am căzut pe gazon. După ce mi-am revenit, am fluierat sfârşitul jocului şi am plecat la vestiare. Sunt arbitru de 15 ani şi nu credeam că se poate întâmpla aşa ceva vreodată. Pur şi simplu m-am întâlnit pe teren cu el, nu am avut un conflict dinainte”, a declarat Constantinescu după meci. Agresorul, Dumitru Stanca (37 de ani), a fost reţinut de Jandarmerie şi i s-a întocmit dosar penal.

În momentul în care arbitrul a fluierat finalul, Săgeata conducea cu 2-0. Spiritele s-au încins la faza golului al doilea marcat de oaspeţi, care deschiseseră scorul în min. 14, prin Şicu, la capătul unei combinaţii între Vezan şi Chiţu. În min. 86, Jianu a şutat sub bară şi asistentul Silviu Haramuz a indicat centrul terenului, decizie care i-a înfuriat pe jucătorii bucureşteni. „Meciul a fost la discreţia noastră în prima repriză, pe care am dominat-o, iar golul marcat nu l-a contestat nimeni. După pauză, am făcut puţin pasul înapoi, gazdele au prins curaj, dar tot noi ne-am creat mai multe ocazii, pe contraatac. Am avut 3-4 contraatacuri supranumerice, ratate incredibil, până la golul lui Jianu, perfect valabil în opinia mea. După mai multe proteste ale gazdelor, jocul s-a reluat, iar Vezan a fost faultat foarte dur şi arbitrul a arătat cartonaş roşu. Jucătorii de la Juventus l-au încercuit pe arbitru şi deodată a apărut cetăţeanul respectiv, pe care nimeni nu l-a observat până nu a lovit arbitrul”, a declarat Mihai Terzi, directorul general al clubului din Năvodari. Cel mai probabil, meciul va fi omologat cu scorul de 3-0 pentru Săgeata Năvodari, iar clubul Juventus Bucureşti va fi aspru sancţionat.

Au evoluat pentru Săgeata (antrenori Aurel Şunda, Costel Funda şi Gică Mina): Fl. Olteanu - Bold (46 C. Dinu), Goşa, Gheară, Al. Vlad - Olah, V. Apostol, Vezan, Boroştean (46 Jianu) - Şicu, S. Chiţu (80 Itu).