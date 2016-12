Incidente grave la meciuri fără miză

Desfăşurat săptămâna trecută, primul tur al Cupei României la fotbal, ediţia 2010-2011, faza pe judeţ, a avut multe meciuri frumoase, dar şi câteva cu năbădăi! “Miza” deosebită a competiţiei a determinat echipele din Independenţa şi Comana să nu se prezinte la meciuri, deşi erau gazde!!! Mai rău a fost la Adamclisi, Lespezi şi Tortoman, unde arbitrii au mâncat bătaie...

MECI ÎNTRERUPT LA ADAMCLISI. Partida Trophaeum Adamclisi - Sport Prim Oltina s-a întrerupt în min. 79, când scorul era 1-3. În acel minut, arbitrul Valentin Gheorghe a eliminat un jucător de la gazde, Vasile Barangă, pentru injurii la adresa lui. „Un alt jucător al gazdelor, Cristian Neacşu, a venit atunci spre mine şi m-a lovit puternic în piept, cu podul palmei. Au intrat pe teren mai mulţi spectatori, iar doi dintre ei m-au scuipat şi au vrut să mă lovească”, a notat în raportul său arbitrul Valentin Gheorghe, care a fluierat finalul partidei.

ARBITRU BĂTUT LA LESPEZI. Întâlnirea Progresul Dobromir - AS Carvăn s-a terminat 1-4, dar finalul s-a desfăşurat în condiţii speciale. „În minutul 77, când am dictat un penalty pentru oaspeţi, un grup de spectatori a intrat pe teren. Printre ei se afla şi un jucător pe care îl eliminasem în minutul 66, Iuseim Giumadin. Acesta m-a lovit cu pumnul în faţă, în zona urechii drepte. S-a creat o învălmăşeală în care am mai primit un pumn, de la un spectator rămas neidentificat. Au intervenit imediat şi au calmau spiritele arbitrii asistenţi Valentin Crăciunescu şi Mihai Dumitru, precum şi şeful de post din Dobromir, care era şi jucător la echipa Progresul. La insistenţele şefului de post, care mi-a spus că ar ieşi scandal şi mai mare, nu am întrerupt jocul şi am acceptat să-l duc până la sfârşit”, a scris în raport arbitrul de centru Claudiu Marcu. De notat că, la finalul jocului, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat, gazdele au invitat arbitrii să participe la un grătar şi o serbare câmpenească, organizate cu prilejul meciului de Cupa României!

MECIUL DE LA TORTOMAN S-A ÎNCHEIAT ÎN MINUTUL 73. Partida Sportul Tortoman - Viitorul Nisipari s-a terminat cu un scor care ne scuteşte de comentarii, 9-0 pentru gazde, dar încă din minutul 73, când echipa din Nisipari mai avea doar 6 (şase) jucători pe teren! În acel moment, Viitorul avea patru jucători eliminaţi, iar accidentarea lui Ionuţ Pricopie a făcut ca echipa din Nisipari să nu mai întrunească numărul minim de fotbalişti prevăzuţi în regulament. „În min. 16, i-am eliminat pentru injurii pe Daniel Benghea şi Mihai Cartoafă, care cu greu au acceptat să părăsească terenul. În min. 27, după ce l-am eliminat pe portarul Cosmin Anghel, pentru fault în postură de ultim apărător, a venit la mine Adrian Vintileanu, care m-a strâns de gât şi m-a lovit cu piciorul. Jucătorii de la Nisipari eliminaţi au părăsit terenul abia după ce a intervenit serviciul de ordine. La final, Benghea a înjurat din nou brigada de arbitri, la fel ca şi delegatul echipei oaspete, Edvin Gemambet, după ce a luat legitimaţiile de joc”, a notat arbitrul de centru Ionel Nae.