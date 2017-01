Incidente în Campionatul Judeţean de fotbal

În etapa a 23-a a Campionatului Judeţean de fotbal s-au consemnat şi câteva evenimente mai puţin obişnuite, care ne-au dovedit încă o dată că în fotbalul mic orice este posibil!

MECI ÎNTRERUPT LA TOPRAISAR. Meciul Unirea Topraisar - Viitorul Cobadin, din Seria Est, a fost întrerupt în minutul 84. „Am acordat un fault pentru Viitorul Cobadin, apoi am făcut semn ca medicul să intre pe teren pentru a-i acorda îngrijiri jucătorului faultat. Coechipierii acestuia au început atunci să protesteze şi să înjure că de ce nu vine medicul mai repede. Am vrut să le dau cartonaşe, dar m-au încercuit şi m-au apucat de mână. Am decis să opresc meciul, pentru că ar fi trebuit să elimin mai mulţi jucători de la Viitorul Cobadin şi nu mai existau condiţii ca jocul să continue. Vreau să precizez că jucătorii de la Viitorul Cobadin au contestat arbitrajul pe tot parcursul meciului, chiar şi când ei conduceau cu 3-0”, a declarat arbitrul de centru Bogdan Bercea.

LA CIOCÂRLIA, MAŞINILE ÎNTORC PE TERENUL DE JOC! În timpul partidei AS Ciocîrlia - Inter Ion Corvin 1-3 s-au petrecut fapte incredibile pentru un meci de fotbal. Iată ce a consemnat arbitrul asistent Ştefan Simedre în raportul său suplimentar: „În min. 41, în zona în care mă aflam, o maşină a făcut o manevră de întoarcere lângă terenul de joc şi a intrat în interiorul acestuia, împiedicându-mă în alergare (n.r. - la Ciocîrlia, lângă terenul de joc se află o parcare). În minutul 90+1, când mă aflam în sprint către linia porţii, aproape de colţul terenului, m-am trezit în faţă cu o maşină care traversa terenul şi pe care a trebuit să o ocolesc (n.r. - !!!). În acel moment, echipa Inter Ion Corvin a înscris un gol, care după părerea mea a fost valabil şi pe care l-am validat. Pe tot parcursul jocului a fost o atmosferă încordată. După meci, antrenorul gazdelor, Cordău Florin, l-a lovit pe arbitrul de centru Cosmin Baciu cu talpa în piept, când acesta se afla pe locul din dreapta faţă al maşinii în care ne schimbam”.