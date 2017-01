Incidente la marşul unioniştilor din București. Cinci manifestanți reclacitranți, ridicați de jandarmi

Incidentele de la marşul unioniştilor de sâmbătă au dat prilejul partidelor de acuzaţii reciproce sau la adresa Guvernului, în funcţie de agenda electorală a fiecărei formaţiuni.

Liderul PNL, Alina Gorghiu, a arătat cu degetul spre administraţia Capitalei şi Jandarmerie după ce cinci manifestanți care participau la marșul pentru unirea României cu Basarabia au fost ridicați și duși la secţia 4 de Poliţie.

''Lansez un apel către actuala administrație a Bucureştiului/Jandarmerie să permită manifestarea paşnică a oamenilor. Să blocheze elementele care vor să degenereze marşul, dar respectănd mesajul militanților corecți. Cred că apropierea alegerilor din Moldova naşte tensiuni pe ambele maluri ale Prutului, dar nu dăm un exemplu de democrație blocându-le accesul la protest. Indiferent de rezultatul alegerilor de la Chişinău nu poate fi modificat parcursul european al acestei țări şi acesta este cel mai clar mesaj pe care trebuie să il dăm'', a scris Gorghiu pe Facebook.

În replică, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a condamnat ''atitudinea iresponsabilă a preşedintelui PNL, Alina Gorghiu, care acuză Primăria Capitalei de escaladarea tensiunilor şi violenţelor între jandarmi şi participanţii la mitingul unionist din Bucureşti''.

Ea a susţinut că Primăria Capitalei, prin Comisia tehnică de avizare a manifestaţiilor publice, nu a făcut altceva decât să aprobe un marş organizat pentru a transmite un mesaj de unire a României cu Basarabia și a criticat Jandarmeria.

''Astfel de atitudini manipulatoare sunt extrem de periculoase şi pot determina o creştere a violenţelor în următoarea perioadă. Jandarmeria a decis reţinerea în forţă a celor 5 lideri ai manifestanţilor, fără implicarea sau consultarea Primăriei Capitalei - o acţiune pe care o considerăm exagerată. Doamna Gorghiu doreşte, prin afirmaţiile sale iresponsabile, să acopere o gafă imensă a Guvernului tehnocat, dând vină pe Primărie. Jandarmeria este o instituţie în subordinea Ministerului de Interne, deci a Guvernului. Nu este prima dată când preşedintele PNL minte în legătură cu activitatea mea, de aceea o somez pe doamna Gorghiu să nu mai dezinformeze populaţia şi să nu mai provoace campanii de manipulare'', a argumentat Firea.

La rândul său, liderul PMP, Traian Băsescu, a lansat un atac în termeni jignitori la adresa Guvernului - ''adunătură de ticăloşi trădători de ţară'' - şi a premierului Dacian Cioloş. ''Pentru violenţa jandarmilor împotriva unioniştilor din Republica Moldova şi România, Ministrul Afacerilor Interne şi Dacian Julien Cioloş trebuie să dispară din viaţa publică. (...) L-aţi ridicat pe George Simion, unul din liderii unioniştilor, ca să faceţi frumos în faţa Germaniei şi a Federației Ruse'', a scris fostul şef de stat pe Facebook.

Cinci manifestanți care participau, sâmbătă, la Marșul pentru Basarabia din Capitală au fost ridicați și duși la Secția 4 de Poliție pentru identificare și audiere, în urma incidentelor care au avut loc la protest, potrivit reprezentanților Jandarmeriei București.

PREȘEDINTELE PLATFORMEI UNIONISTE ACȚIUNEA 2012 SPUNE CĂ VA FACE PLÂNGERE ÎMPOTRIVA JANDARMILOR

Președintele Platformei Unioniste Acțiunea 2012, George Simion, organizator al marșului "Luptă pentru Basarabia", a declarat sâmbătă că va face plângere împotriva jandarmilor care l-au dus la secția de poliție.

"Am fost ridicat, săltat de jandarmi. Nu am vrut să merg cu ei, am vrut să rămân la manifestație, în Piața Victoriei, mi-au rupt hainele, m-au bătut. (...) Mult mai logic ni se pare ca premierul Cioloș și ministrul de Interne să sancționeze pe acești jandarmi și, dacă partidele politice sunt atât de mult susținătorii noștri, să ne anunțe ora la care să venim la partidele lor mâine", a declarat George Simion.

El a subliniat că nu a forțat cordonul de jandarmi.

Întrebat de jurnaliști dacă va rămâne în Piața Universității, el a spus că va sta până când premierul Dacian Cioloș și președinții partidelor politice dialoghează cu reprezentanții Platformei Unioniste și își asumă, într-o formă sau alta, doleanțele acesteia.