Incidente la partida Mircea Vodă - Ciocîrlia

Rezultate înregistrate duminică, în etapa a 18-a din Campionatul Judeţean de fotbal: SERIA NORD: Sportul Tortoman - Voinţa Săcele 4-1 (D. Mărgean 21, I. Strujac 80, M. Iftime 83, 87 - V. Ţăranu 63); Dunaris Topalu - Pescarul Ghindăreşti 0-1 (Ad. Vartolomei 65); Victoria (fosta Ulmetum) Pantelimon - Pescăruşul Gîrliciu 3-5 (C. Micu 32, 83, A. Arnăutu 33 - O. Rocobeanu 10, L. Cazacu 15, 43, 58, 69); Dunărea Ciobanu - Viitorul Tîrguşor 5-2 (R. Tudor 12, 54, 86, R. Acreală 88, 90 - Ad. Stoica 35, G. Isar 36). Viitorul Fîntînele, Steaua Speranţei II Siliştea şi Litoral Corbu au stat. Clasament: 1. Corbu 31p/14j; 2. Săcele 30p/14j; 3. Ghindăreşti 29p/14j (31-18).

SERIA SUD: Dunărea Ostrov - Marmura Deleni 17-1 (Şt. Filip 2, Al. Bîrzan 3, 20, D. Normambet 10, 11, 25, 38, 84, M. Tîlvan 15, Cl. Bărăitaru 37, 40, 64, M. Constantin 47, L. Azmi 52, R. Corneanu 59, 78 - M. Doloi 79); CS Peştera - Trophaeum Adamclisi 8-0 (D. Anuţă 7, D. Vrabie 10, I. Lupu 20, 26, 42, 55, G. Ştefan 24, Ad. Moga 70); Speranţa Nisipari - Voinţa Cochirleni 9-1 (C. Nica 15, 23, Al. Marinică 18, Şt. Evu 27, 53, 71, 75, M. Popa 50, 67 - C. Gingălău 68); AS Valea Dacilor - Gloria Seimeni 8-0 (C. Coşeri 3, 10, 44, G. Mitu 15, V. Cartoafă 70, 72, 88, M. Langu 82); Gloria II Băneasa (fosta Inter Ion Corvin) - Sport Prim Oltina 1-1 (G. Marin 38 - C. Lefterică 90+2); Sacidava Aliman - Voinţa Siminoc 1-5 (D. Rizea 14 - D. Siminiceanu 14, 61, 66, 76, G. Pascal 68). Meciul Dacia Mircea Vodă - AS Ciocîrlia s-a întrerupt în min. 80, la scorul de 6-2 (M. Arhip 1, 61, Al. Costea 16, 18, B. Rusu 58, St. Stan 72 - R. Călin 22, L. Tufă 65). Clasament: 1. Peştera 51p/17j; 2. Valea Dacilor 40p/16j; 3. Siminoc 37p.

SERIA EST: Viitorul Cobadin - AS Bărăganu 5-2 (A. Păcuraru 15, Fl. Oprea 30, Al. Merticariu 39, 65, P. Gîscă 59 - A. Tianu 55, V. Neacşu 78); Viitorul II Pecineaga - Unirea Topraisar 2-3 (Gh. Trifan 39, Fl. Gherase 90+2 - Cr. Costea 10, Cl. Sandu 60, Cl. Iordachi 75); Avîntul Comana - Recolta Negru Vodă 4-1 (I. Ciocan 27, Cr. Ursu 44, 68, A. Vînă 65 - S. Ciocan 40-autogol); CS II Agigea - Atletic 2 Mai 3-0 (Ad. Slave 20, D. Niţă 71, Cr. Mitran 77); Luceafărul Amzacea - Fulgerul Chirnogeni 2-1 (Cr. Curelaru 77, 85 - C. Spoială 41); CS II Eforie (fosta Farul Tuzla) - Viitorul Mereni 1-0 (C. Veleanovici 11); Voinţa Valu lui Traian - Gloria Albeşti 4-1 (I. Astanei 49, 79, Ov. Ionescu 54, 85 - N. Tudorică 64). Clasament: 1. Mereni 39p; 2. Eforie II 38p; 3. Topraisar 37p.

JUCĂTORII DE LA AS CIOCÎRLIA AU BRUSCAT ARBITRUL. Meciul Dacia Mircea Vodă - AS Ciocîrlia s-a întrerupt în min. 80, arbitrul de centru Laurenţiu Ciuchiţă notând în raportul de arbitraj că a decis să fluiere sfârşitul partidei pentru că se afla în incapacitatea de a mai conduce jocul, fără a preciza care sunt motivele acestei hotărâri. Conform raportului suplimentar al observatorului Marin Tufan, în min. 80 „arbitrul a fluierat corect un fault comis de jucătorul cu nr. 10 de la Ciocîrlia, Dumitru Constantin, acestuia nu i-a convenit decizia şi s-a repezit cu mâinile la gâtul lui. În acel moment, şi ceilalţi jucători de la Ciocîrlia l-au înconjurat şi au început cu bruscări, înjurături, ameninţări”. La intervenţia observatorului şi a celor trei oameni de ordine prezenţi la terenul de joc, lucrurile s-au liniştit, apoi arbitrul şi Marin Tufan au hotărât ca jocul să nu mai continue. Tufan a apreciat drept corecte toate deciziile disciplinare luate de arbitru în acest meci, iar Ciuchiţă a menţionat că „voi depune şi o plângere penală împotriva jucătorului care m-a bruscat, iar la nevoie voi folosi caseta video de la joc”.

Clasamentele celor trei serii din Campionatul Judeţean de fotbal le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.