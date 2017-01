Incoruptibilii de la Concurență, cu ochii pe Constanța

2017 este al doilea an consecutiv în care Consiliul Concurenței n-a pierdut niciun proces la ÎCCJ; a terminat 25 de investigații și a sancționat 119 companii cu circa 15 milioane euro. Dintre ele, 93 și-au recunoscut faptele și au ales, în locul unei lupte juridice fără sorți de izbândă, să plătească amenzi reduse cu până la 30%. Și asta pentru că incoruptibilii din CC și-au creat o imagine de temut - au dosare bine construite, cu dovezi clare, pe care nicio instanță nu-și permite să le ignore. Șeful instituției, Bogdan Chirițoiu, spune că cel mai interesant caz a fost cel al firmelor de pilotaj și remorcaj din Portul Constanța; pentru înțelegerea de fixare a prețurilor, atât ele, cât și CN APMC, au fost amendate cu cinci milioane euro. Ce urmează? O nouă investigație-surpriză la Constanța, și partea a doua din ancheta în retail, cu Carrefour, Kaufland și Cora în centrul atenției. Bonus - investigații în asigurări, piața lemnului, sectorul agențiilor de turism și licitațiile publice.

NECONTESTAT În 2017, Consiliul Concurenței (CC) va termina investigații importante în asigurări, piața lemnului, zona licitațiilor publice și segmentul agențiilor de turism. Șeful CC, Bogdan Chirițoiu, aminteșe că 2016 a fost un an aglomerat, al doilea consecutiv în care instituția a câștigat toate procesele și contestațiile la ÎCCJ, dar și în care foarte multe companii anchetate au ales să-și recunoască faptele, pentru a plăti amenzi mai mici. În total, CC a dat sancțiuni de circa 15 milioane euro. Ce urmează? Probabil că extinderea proiectului Monitorul Prețurilor și la serviciile bancare (dobânzi, comisioane, taxe etc). „În 2016, am terminat 25 de investigații, ceea ce, în sine, este un efort mare. Au fost 119 companii sancționate, dintre care 93 și-au recunoscut faptele. Asta e bine, ne scapă de emoții în instanță, ne reduce eforturile“, spune Chirițoiu. Dar cum de nu mai contestă toată lumea-n bloc deciziile CC? „Avem suficientă credibilitate în fața companiilor, încât avocații le recomandă să recunoască fapta și să obțină reducerea sancțiunii. Dosarele noastre sunt bine construite, dovezile sunt clare; firmele n-ar face decât să piardă timp și bani în procese. Iar reducerea este consistentă - 30% din nivelul de bază, ceea ce poate să însemne 50% din cuantumul sancțiunii, conform legii“, explică șeful instituției.

PROBLEME ÎN PORT Cel mai interesant caz din 2016 a fost, fără dar și poate, cel din Portul Constanța. „Au fost mai multe plângeri legate de comportamentul companiilor de pilotaj și remorcaj din port. Am investigat și am constat că au făcut o înțelegere ilegală. Am sancționat și firmele, și CN APMC - în total, cinci milioane euro, cea mai mare amendă din 2016. Cazul e important nu pentru că sancțiunile au fost mari, ci pentru că am făcut un efort comun de a ridica barierele care împiedică cel mai mare port de la Marea Neagră să funcționeze la potențialul maxim. Ar trebui să atragă investiții, mult comerț, să fie o arteră principală prin care intră măruri în Uniune“, punctează Chirițoiu, menționând că CC are o nouă investigație în lucru la Constanța. De asemenea, au fost foarte multe sancțiuni (șapte milioane euro, în total) în comerț, în principal pentru înțelegeri de limitare a scăderii prețurilor între distribuitori și comercianți. Nu în ultimul rând, CC a aplicat amenzi de două milioane euro pentru trucarea de licitații la produsele lactate din programul „Cornul și laptele“, în câteva județe.

CC NU DĂ DOAR AMENZI Face și o mulțime de recomandări (mai mult sau mai puțin obligatorii). Carrefour, spre exemplu, a preluat Billa, în 2016, și, în unele locații, CC i-a cerut să renunțe la unele magazine, pentru că ar fi ajuns ca, într-o zonă mică, să aibă foarte multe unități. De asemenea, Concurența a impus condiții la preluarea de către eMag a PC Garage - „Am cerut eMag ca o parte din site-uri să fie lăsate independente și, într-o perioadă de grație, să se poată achiziționa produse la aceleași prețuri ca și pe eMag“. În 2017, instituția termină și a doua mare investigație din sectorul comerțului alimentar, la Carrefour, Kaufland și Cora. Prima a fost cea care a vizat Metro, Mega Image și Selgros.