Încredere și optimism pentru Halep

Calificată fără probleme în turul secund de la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, Simona Halep este foarte încrezătoare într-un parcurs bun la New York, mai ales că și-a revenit din punct de vedere fizic, după problemele întâmpinate în ultimele săptămâni. „La Toronto mi s-a făcut rău din cauza căldurii, dar mi-am revenit în câteva zile. Iar la Cincinnati am avut ceva probleme la muşchi, dar m-am recuperat şi acum sunt sută la sută bine. Sunt sănătoasă, sunt recuperată complet, nu mai am niciun fel de durere, mă simt gata să intru în acest turneu greu, mă simt bine şi ca joc, şi mental, şi tot. Vom vedea cât de departe pot să ajung în acest turneu, pentru că asta contează, după părerea mea. A fost un start foarte bun şi am încredere că pot să joc cel mai bun tenis al meu la turneul acesta. Nu mai vreau să mă gândesc la rezultat, fiind la un Grand Slam. Bineînţeles că simt presiunea, dar joc bine cu presiune şi știu cum să o gestionez acum. Fiecare meci este greu, fiecare adversar joacă bine, pentru că este cel mai înalt nivel din tenis, dar am încredere în şansa mea, am încredere că am jocul potrivit să câştig şi dau tot ce pot la fiecare punct, la fiecare meci”, a spus tenismena constănțeană. Cotată cu a doua șansă la câștigarea trofeului și clasată pe locul secund în ierarhia mondială, sportiva în vârstă de 24 de ani a mărturisit că nu se teme de nicio adversară. „Nu ştiu cu cine am de jucat în continuare pe tablou și nu mă tem de nimeni, pentru că nu am de ce să mă tem. Am avut două turnee foarte bune înainte și am încredere că pot să câştig şi meciurile grele”, a explicat Halep.

După ce, marți seară, a trecut în primul tur de Marina Erakovic (Noua Zeelandă, 99 WTA), scor 6-2, 3-0 (abandon Erakovic), Simona Halep va juca în această seară, în turul secund, împotriva unei tenismene venite din calificări, Katerina Bondarenko (Ucraina, 104 WTA), iar o victorie i-ar aduce punctele necesare pentru obținerea calificării, din punct de vedere matematic, la Turneul Campioanelor de la Singapore. Prin calificarea în turul secund la US Open, Halep și-a asigurat un premiu de 68.600 de dolari şi 70 de puncte WTA.