Încredere înaintea debutului în campionat

Clasată pe locul al 4-lea în sezonul trecut al Ligii Naţionale de handbal feminin şi finalistă în Challenge Cup, CS Tomis Constanţa se pregăteşte pentru debutul unui nou campionat. Chiar dacă a pierdut aproape jumătate din titularele de anul trecut, antrenorul Dumitru Muşi a reuşit să încropească în această vară o formaţie care să se lupte pentru ultima treaptă a podiumului, obiectiv vizat de conducerea clubului. Prestaţia din turneul de la Vîlcea le-a dat speranţe oficialilor grupării de pe litoral. “În primul meci, cu vicecampioana Serbiei, Naisa Niş, echipa a jucat foarte bine, dovadă şi victoria clară, 38-30. A urmat apoi accidentul cu Oltchim Rîmnicu Vîlcea, 23-38, cînd fetele au intrat pe teren la patru ore de la finalul primei partide. De fapt, au acuzat oboseală şi s-a văzut în plus şi faptul că erau inhibate pentru cu evoluau împotriva unei formaţii cu multe vedete. Le-am muştruluit şi eu, şi Dumitru Muşi, iar în disputa cu HC Zalău şi-au revenit, 39-25. Şi asta în condiţiile în care nu au putut fi folosite din cauza accidentărilor Pîrîianu, Lupu şi Mateescu. Astfel că nu am cum să nu fiu mulţumit“, a spus principalul finanţator al CS Tomis, Gheorghe Slabu. Acesta a confirmat că s-a renunţat la achiziţionarea celor două jucătoare din Serbia, care nu au dat randament.

Jerebie şi Busuioceanu, la medic

Accidentată grav în meciul cu HC Silcotub Zalău, Dorina Jerebie a fost supusă unui prim examen medical la Eforie Sud. Extrema dreaptă este suspectă de ciupitură de menisc, urmînd ca în zilele următoare să efectueze un RMN. “Se pare că nu sunt afectate ligamentele, ceea ce ar scurta perioada de absenţă. Am comandat deja o genunchieră şi o aşteptăm cît mai rapid pe teren“, a explicat Slabu. O altă handbalistă cu probleme medicale, Amelia Busuioceanu pleacă astăzi în capitală, unde va face un control la doctorul Filipescu. Dacă totul va fi în regulă, ea va reveni pe teren după o pauză de aproape un an. “Avem variante pentru a acoperi aceste posturi. Dospin s-a descurcat bine în centru, Duican a acoperit extrema dreaptă, iar Drilea a arătat că poate juca şi în partea stîngă. În plus, junioarele Crăciun, Stoica şi Rusu au arătat că au crescut în valoare“, a adăugat Slabu. CS Tomis va debuta în noul sezon duminică, de la ora 11.00, cînd va întîlni pe teren propriu Oltchim Rîmnicu Vîlcea, principala candidată la titlu. “Este greu de crezut că o echipă cu atîtea vicecampioane mondiale poate pierde la Constanţa, dar noi vom încerca să cîştigăm. Va o partidă pe viaţă şi pe moarte“, a declarat Slabu.