Încredere şi optimism la FC Farul

În ciuda problemelor financiare, FC Farul a început perfect noul sezon al Ligii a II-a, reuşind să câştige sâmbătă, în prima etapă a campionatului, în fieful nou-promovatei Gloria Buzău. Succesul echipei de pe litoral este cu atât mai important cu cât lotul a fost alcătuit pe ultima sută de metri, iar singurul stagiu de pregătire din această vară a fost efectuat la propria bază sportivă. În plus, unele candidate la promovare din Seria I, cum ar fi Rapid Bucureşti şi CF Brăila, s-au împiedicat în faţa unor formaţii mult mai slab cotate. „Am spus că mergem la Buzău să câştigăm şi am reuşit. Jucătorii şi staff-ul tehnic trebuie să fie motivaţi şi să abordeze fiecare meci la victorie, indiferent de numele adversarului, pentru că doar prin rezultate putem să deschidem uşile şi să vină lumea lângă noi. Sunt trei puncte importante, însă nu ne îmbătăm cu apă rece. Până la urmă, este doar prima etapă şi am învins o echipă nou-promovată”, a spus preşedintele Farului, Neculai Tănase. Oficialul grupării de pe litoral a dezvăluit şi obiectivul fixat pentru acest campionat, ţinta finală fiind prezenţa în play-off. „La finalul turului, trebuie să fim cel puţin în primele opt clasate. Poate că în iarnă se vor mai rezolva din problemele financiare şi vom reuşi să facem câteva transferuri importante, apoi ne vom lupta pentru play-off. Până la urmă, trebuie să ţintim cât mai sus, pentru că acesta este spiritul Farului”, a adăugat Tănasă.

Încurajaţi de victoria obţinută sâmbătă, constănţenii şi-au propus să aibă un parcurs cât mai lung şi în Cupa României, competiţie în care echipa pregătită de Ion Răuţă va întâlni mâine, de la ora 16.30, pe teren propriu, pe CF Brăila, în turul al V-lea. „Vom trata meciurile din Cupa României la fel de serios precum cele din campionat. Nu avem vreun obiectiv, dar vom încerca să mergem cât mai departe. În plus, lotul s-a format în doar trei săptămâni, iar această echipă trebuie să se omogenizeze. Jucătorii au nevoie de cât mai multe meciuri în picioare, iar dacă vin şi victoriile, cu atât mai bine”, a completat Tănasă.