Încrederea în economie creşte, dar rămâne pe minus

Aşteptările românilor în ceea ce priveşte redresarea economică din 2013, dorinţa de cumpărare şi veniturile au crescut în trimestrul al treilea, faţă de trimestrul anterior, potrivit indicatorilor GfK. Astfel, indicatorul privind starea economiei a crescut cu 4,6 puncte, de la -16,1 la -11,5 puncte, indicatorul referitor la veniturile s-a îmbunătăţit de la -5,3 la -4,5 puncte, iar cel privind dorinţa de cumpărare a urcat de la -22,5 la -21,1%. „Pentru anul în curs, toţi experţii anticipează o revigorare uşoară a economiei, previziunile variind între 1,6 şi 2%. În 2014 - 2016, economia este aşteptată să crească cu 2,7 - 4,3%, mai ales că situaţia economică generală este favorabilă: datoria naţională este de 34% din PIB, deficitul - de 2,5%, iar şomajul se situează la circa 7%. În plus, consumul privat joacă un rol tot mai important, iar venitul real este în creştere”, se arată în studiul GfK privind climatul de consum în Europa în iulie - septembrie. Analiştii GfK precizează însă că România are încă nevoie de o serie de reforme pentru a putea ţine pasul, pe termen lung, cu celelalte ţări europene: „Foarte multe companii rămân în proprietatea statului. Speranţele de continuare a privatizării au fost risipite în repetate rânduri, în special în industria chimică, minerit şi transporturi. În plus, încă mai există probleme legate de sistemul judiciar şi de piaţa neagră”. Potrivit GfK, cei mai mulţi europeni sunt uşor mai optimişti acum, faţă de prima jumătate a anului, excepţie făcând grecii şi italienii.