INCREDIBIL - Coordonatorul controlului de la DNA, acuzat de propriii superiori

Inspectorul-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare, Gheorghe Stan, a precizat luni că Elena Rădescu, coordonatorul echipei de control, s-ar fi deplasat anterior la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie fără a se consulta cu membrii echipei şi fără a înştiinţa conducerea IJ, contrar regulamentului. „La data de 3 iulie, doamna Rădescu, după emiterea Ordinului 71, s-a deplasat la sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie fără a se consulta cu membrii echipei de control şi fără a înştiinţa conducerea Inspecţiei Judiciare. Conform procesului verbal pe care aceasta l-a întocmit ulterior acestei vizitei se menţionează în interiorul acesteia că s-a purtat de către inspectorul judiciar cu procurorul-şef şi cu adjunctul acestei, domnul Marius Iacob, discuţii privind condiţiile în care se va desfăşura controlul şi obiectivele stabilite. Regulamentul privind normele pentru efectuarea lucrărilor de inspecţie judiciară nu prevede organizarea unei astfel de întâlniri“, a declarat Gheorghe Stan în cadrul Secţiei pentru procurori a CSM. El a explicat că dispoziţiile legale impun echipei de inspectori judiciari solicitarea comunicării datelor şi informaţiilor necesare, în raport de obiectivele controlului conducerii Parchetului unde urmează să se efectueze verificările, printr-o adresă avizată de către şeful Direcţiei de Inspecţie Judiciară pentru procurori. Inspectorul-şef adjunct al Inspecţiei Judiciare, Gheorghe Stan, prezintă luni în cadrul Secţiei pentru procurori a CSM punctul de vedere cu privire la raportul întocmit după controlul efectuat la DNA, scrie AGERPRES.

La dezbateri din cadrul CSM a fost prezent și ministrul Justiției Tudorel Toader, care a făcut câteva referiri la subiectele dezbătute. „Consider că a fost necesară prezența mea, în condițiile în care eu am solicitat această evaluare, acest control managerial de fond. Întorcându-ne la ziua de astăzi, fac doar câteva referiri, nu constatări, nu trag concluzii, aproape că nu pun nici întrebări. Pentru că îmi rezerv această prerogative, după ce evaluez întreaga documentație în raport cu observațiile pe care le-am notat vineri și astăzi. (…) Mai întâi, îmi exprim o nedumerire asupra faptului că echipa de control a fost formată din 6 inspectori. Regula generală a unei echipe de control (…) componența trebuie să fie cu număr impar, ca să poți să faci o majoritate. Noi, cu șase inspectori, din care trei în stânga, trei în dreapta, rămânem într-o stare de dubiu pe care trebuie să o depășim. (…) În al doilea rând, ați pus în discuție experiența pe care inspectorii o aveau în cadrul IJ la momentul începerii activității de control. Sigur, am înțeles că nu este o experiență atât de veche, atât de bogată. Eu n-aș face un caz, n-aș pune în discuție această experiență, pentru că dânșii la rândul lor sunt oameni care vin din sistem, oameni care au avut funcții manageriale, care au fost controlați. (…) Spunea la un moment dat dna Pleșea că procurorii nu sunt obișnuiți cu controalele. (…) În momentul în care am solicitat acest control managerial, am spus că de 10 ani de zile nu s-a procedat la o astfel de evaluare (…) O evaluare de fond nu s-a făcut din 2007, iar concluzia mea este că cel puțin o data la 5 ani un astfel de control tematic de fond ar trebui făcut la fiecare unitate. (…) E nefiresc ca în 10 ani de zile alții să fie controlați de 10 ori și alte entități să nu fie controlate niciodată. Aici îmi exprim o mare nedumerire și cred că sunteți de acord și toți cei care ne ascultă nu pot să fie de acord. Să ai dosar penal din 2004, sesizare penală, de 13 ani de zile și să nu fie rezolvat decât prin conexare în 2017 (…) Din 2004 se prescrie de atâtea ori. A venit noul cod penal. E ceva în neregulă acolo. (…) Și trei ani de zile mi se pare foarte mult.”, a spus Tudorel Toader, scrie stiripesurse.ro.

Amintim că în 13 octombrie, Laura Codruţa Kovesi a declarat în faţa Secţiei pentru procurori că nu există un raport de control unic întocmit în urma controlului Inspecţiei Judiciare la DNA, iar concluziile nu sunt unitare şi armonizate. De partea cealaltă, inspectorul judiciar Monica Pleşea, care a făcut parte din echipa de control la DNA, a reacționat dur în cadrul ședinței CSM, după ce Laura Codruța Kovesi a susținut vineri că „rostul unui control nu este acela de a vâna greșeli”. „Rolul unui control nu este acela de a vâna greşeli, este foarte adevărat. Noi nu am vânat greşeli. Dar în acelaşi timp, rolul unui raport nu este acela de a aduce laude neasemuite şefilor pe care îi controlăm. Rolul unui control este acela de a constata cu obiectivitate şi de a consemna cu obiectivitate în raport ceea ce inspectorii au constatat. Urmare a acestor constatări, este că trag nişte concluzii. Urmare a acestor concluzii, se fac propuneri în vederea eficientizării activităţii. Presupun că aceste laude sunt lăsate de aceste rapoarte de bilanţ”, a spus inspectorul în fața magistraților CSM. Cu privire la distribuirea dosarelor, inspectorul a spus că „a fost prezentat cât se poate de eronat de dna procurer șef al DNA. Doamna a afirmat la un moment dat că n-ar avea ce face cu dosarele lăsate de procurori, care au plecat sau care s-au îmbolnăvit. Cum să rămână cu 300 de dosare și să nu le repartizeze?”