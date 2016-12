Incredibil! A mințit că și-a ucis copilul ca să nu meargă la serviciu...

Ce nu face omul ca să aibă parte de câteva zile libere... Un bărbat de 42 de ani, din Constanța, a pus pe jar autoritățile, după ce a încercat să-și justifice absența de la locul de muncă inventând o poveste cu accente horror. Potrivit anchetatorilor, protagonistul acestui caz aproape incredibil, Vasile Bereschi, le-a spus luni dimineață colegilor care l-au sunat că i-a fost imposibil să ajungă la serviciu pentru că... și-a omorât băiatul în vârstă de trei ani. Nu s-a gândit probabil preț de o clipă că afirmația sa cutremurătoare va provoca agitație... Cei care discutaseră cu individul au sunat imediat la grădinița din Constanța la care fiul acestuia este înscris. Directorul unității de învățământ a cerut, la rândul său, ajutorul polițiștilor Secției 2 când a aflat ce le spusese bărbatul colegilor lui.

VERIFICĂRI Oamenii legii au pornit imediat către cartierul Henri Coandă, în care Vasile Bereschi locuiește, pentru a verifica dacă povestea șocantă se confirmă. Când au ajuns acasă la bărbat, polițiștii au constatat că totul fusese o invenție. Anchetatorii spun că individul era într-o stare avansată de ebrietate, așa că l-au escortat la Clinica de Psihiatrie de la Palazu Mare. În plus, lucrătorii Secției 2 i-au sesizat și pe reprezentanții Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Constanța despre cele întâmplate.

ANCHETĂ A PROTECȚIEI COPILULUI Angajații DGASPC Constanța au decis să-l ia în grijă pe copilul de trei ani. "Am luat această hotărâre pentru că, duminică seară, tatăl a consumat băuturi alcoolice, a provocat un scandal și l-a gonit de acasă pe fiul său de trei ani. Micuțul a dormit la niște vecini. Fiica în vârstă de zece ani a bărbatului se află deja în grija noastră, din luna iulie a acestui an, când am primit o sesizare că tatăl o agresa. S-a luat atunci decizia ca băiatul să rămână în casa bărbatului, pentru că față de el avea un comportament complet diferit. A fost monitorizat în permanență, s-au făcut vizite inopinate la domiciliu, însă până acum nu au existat indicii că tatăl nu ar avea grijă de băiat", a declarat, pentru "Telegraf" Roxana Onea, purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanța.