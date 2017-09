Incredibil! Aplicaţia care te spionează de pe propriul telefon! Ai folosit-o?

Un nou semnal de alarmă vine de la Playtech, care arată că dacă folosești Go Keyboard, atunci datele personale și mai tot ce ai tastat folosind aplicația au mari șanse să fi ajuns în posesia altora. Adică, niciun fel de siguranţă privind datele personale! Mai mult decât atât, spun experţii în securitate de la Adguard, pe lângă faptul că tastatura GO Keyboard, de pe Android, își spionează utilizatorii, aplicația folosește şi o tehnică interzisă pentru a descărca și rula cod dăunător. Partea cea mai rea este că ar putea fi până la 200 de milioane de utilizatori afectați, deoarece sunt două variante de GO Keyboard în magazinul Play, una cu 4,4 stele și alta cu 4,5 stele.

Mulți utilizatori sunt atrași de GO Keyboard deoarece oferă o mulțime de teme care mai de care mai colorate, dar și pentru că este una dintre aplicațiile timpurii de acest fel în cadrul Play Store. Aplicația menționează explicit că ”nu va colecta niciodată date personale”, dar chiar asta face, mai scrie sursa menţionată. Aplicația transmite date despre contul de mail, despre limba telefonului, despre locație, despre tipul rețelei, dar și detalii despre telefon, cum ar fi modelul, dimensiunea ecranului și versiunea de Android.

În plus, unele extensii pentru aplicație pot executa propriile coduri, fiind etichetate ca adware de majoritatea antivirușilor. Astfel, zeci de milioane de utilizatori sunt în pericol din cauza aplicațiilor, iar cercetătorii de la Adguard au luat deja legătura cu Google, pentru a informa compania cu privire la regulile pe care le încalcă aplicația de tastatură. Dacă folosești tastatura GO Keyboard, ar fi bine să faci trecerea către alte aplicații de încredere, cum ar fi Gboard sau SwiftKey, mai scrie playtech.ro.