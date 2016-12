INCREDIBIL! Asistenți medicali fără BAC cer echivalare de studii universitare!

14:39:00 / 30 Septembrie 2016

NU ESTE POSIBIL ASA CEVA!

Draga asistent medical pr cu PL. Adica tu vrei sa fii platit ca mine? Am urmat 4 ani de scoala dupa tine. Si crede-ma ca am invat de am rupt in tot acest timp. Au fost opt sesiuni a cate 8 - 9 examene! Fa un calcul cate examene am dat. Ok, nu au fost toate foarte grele, dar pentru cele mai multe am pierdut ore in sir de invatat. Mi-am tocit creierii pentru dezoltarea mea, pentru a invata cat mai mult. Da, mi-am tocit nervii, am cheltuit o gramada de bani pe carti si rechizite. Nu a fost deloc usor. Am vrut sa am studii superioare, sa fiu licentiat. Crezi ca este corect ca tu, care ai facut doar o postliceala sa te compari cu mine? E firesc? Ce crezi? Atunci hai ca fim toti doctori, eventual. Sa imi echivaleze si mie facultatea de asistenti medicali cu cea de medicina. Nu crezi ca este o anomalie? Cine te tine sa te apuci de scoala? Hai, eu am facut. Totul este sa te tina nervii, sa vrei sa fii profesionist. Si crede-ma ca in facultate am invatat foarte multe lucruri si foarte utile. Iti urez spor la invatat, draga asistent medical cu PL.