Incredibil cum putem ameliora depresia. Are legătură cu jocul care a isterizat planeta!

Depresia este tot mai des întâlnită atât în rândul tinerilor, cât și în rândul persoanelor mai în vârstă. Ritmul de viață și problemele pe care trebuie să le rezolvăm în timp record ne duc, în timp, fără să ne dăm seama, la depresie. De multe ori avem senzația că trecem singuri peste această problemă de sănătate, însă constatăm, pe zi ce trece, că nu, depresia nu poate fi învinsă așa de ușor, mai ales dacă ignorăm semnele pe care organismul le oferă, acestea fiind diferite de la o persoană la alta. Pentru a trece peste ea, avem nevoie de ajutor de specialitate, fie psiholog, fie psihiatru. Depresia netratată poate da grave probleme de sănătate, atrag atenția specialiștii. Până să ajungem însă în faza în care să apelăm la specialiști pentru a ne trata, inclusiv cu tratament medicamentos, psihologii ne dau o veste bună. Depresia poate fi ameliorată cu jocul care a creat o adevărată isterie isterie în rândul iubitorilor de gaming - Pokemon Go. ”Peste 10 milioane de persoane au descărcat până acum celebrul Pokemon Go, iar acesta se preconizează că va deveni una dintre cele mai descărcate aplicații din lume, surclasându-l până și pe „veteranul” Twitter. Plăcerea de a prinde pokemoni nu este însă singurul avantaj al acestui joc. Potrivit psihologului John Grohol, CEO Psychcentral, Pokemon Go ar putea îmbunătăți starea emoțională a utilizatorilor, precum și forma fizică. „Mulți dintre ei spun că se simt mai sociabili, nu mai resimt anxietatea atât de puternic, iar depresia este treptat îndepărtată”, scrie http://ehealthromania.com/. Dr. Grohol crede că în spatele acestor efecte benefice se ascunde mișcarea. Este bine cunoscut că exercițiile fizice ajută la ameliorarea depresiei. Iar Pokemon Go pare că a reușit să „spargă” această barieră a lipsei de motivație în a face mișcare, mai ales în cazul unei persoane deprimate, mai scrie sursa citată. „Prin încurajarea utilizatorilor de a ieși din case, de a face plimbări, de a interacționa cu alte persoane și de a explora mediul înconjurător, Pokemon Go reușește să amelioreze starea de sănătate”, susține psihologul John Grohol.