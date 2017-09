INCREDIBIL! Cum țepuiesc vânzătorii de la tarabele stradale clienții?

22:53:56 / 30 August 2017

Inșelaciune

Am pățit,la CIREȘICA la fel.Coana a luat banul,(10 Lei)dar nu l-a băgat in casă.Sub casă are alți bani.Restul l-am primit de la 5 Lei. In casă nu avea de 10 Lei,dar banul (10 Lei) la băgat sub casă,un seratar. MAGAZIN DIVERSE gen PARFUMERIE in față la CASA DE BILETE RATC.