Incredibil! Director de liceu constănțean acuzat că sechestrează animale!

Andrei Szemerjai, directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru" din Constanța, este acuzat de cruzime față de animale! Ioan Macoveciuc, profesorul care l-a învățat tenis pe Horia Tecău, spune că Szermerjai a închis trei pisici în beciul unității și le-a lăsat acolo să moară. După un scandal monstru care a ajuns până la conducerea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, două dintre cele cele trei prizoniere cu patru lăbuțe au fost „grațiate" și scoase la lumină din tenebrosul beci. A treia pisică va fi și ea eliberată în cel mai scurt timp.

Un scandal în toată regula a izbucnit la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru" din Constanța. Ioan Macoveciuc, antrenorul de tenis care l-a format pe Horia Tecău, îl acuză pe directorul liceului constănțean, Andrei Szemerjai, de faptul că ar fi închis în beciul instituției niște pisici și că le-ar fi lăsat acolo să moară. „Cu săptămâni în urmă s-a luat hotărârea să se închidă toate aerisirile subsolului și ușa de acces. Astfel au rămas trei pui de pisică blocați acolo, în beci. Directorul a decis ca aceste animale să moară. Au fost captive acolo timp de cinci săptămâni. Am reușit să le dau bucăți mici de mâncare prin găurele de cinci centimetri din perete. Dar pe acolo nu puteau să iasă. Ușa mare care duce în subsol a fost ferecată cu două lanțuri și două lacăte. Părinții care aduceau copii la antrenamente auzeau pisicile cum urlau. După mai bine de o lună am scos lacătele și le-am eliberat. Asta a fost pe 22 iulie. Din acest motiv directorul a convocat Consiliul de Administrație ca să mă sancționeze. Este un abuz în serviciu! De curând a pus din nou lacătul la ușă, iar pisicile sunt din nou blocate acolo", a declarat antrenorul de tenis Ioan Macoveciuc.

Unul dintre părinții care au înscris un copil la secția de tenis a liceului spune că este profund indignat din cauza deciziei luate de director. „Am un copil înscris la secția de tenis a Liceului cu Program Sportiv. Am aflat și eu despre această situație. Am înțeles că pisicile au fost blocate acolo. Mi se pare un gest inuman", ne-a declarat bărbatul.

PISICI, PE AICI NU SE TRECE!

Andrei Szemerjai are o variantă total diferită asupra poveștii. „Ușa pe care am închis-o este cale de acces în subsolul tehnic. Calea de acces dă către grupul alimentar. Nu au ce să caute pisici în această zonă, pentru că pot ajunge în bucătărie. Ușa a fost sigilată, iar apoi a fost redeschisă de către domnul Macoveciuc. Profesorul a fost sancționat pentru că a încălcat o dispoziție dată de director și a deschis ușa. I-am dat un avertisment scris. Ușa aceea tebuie să rămână închisă. I-am dat termen profesorului să le găsească pisicilor un alt cămin. Nu a făcut-o, așa că am sigilat din nou ușa", susține Andrei Szemerjai, directorul Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru".

AU FOST SCOASE DIN "BECIUL PISICESC"!

Între timp, Macoveciuc s-a dus în audiență la inspectorul școlar general Gabriela Bucovală. Profesorul a cerut ca ISJ Constanța să se implice în această problemă. La scurt timp, două dintre cele două pisici sechestrate în beci au fost scoase afară. Joi, mai multe angajate ale liceului au deschis ușa beciului și au încercat să momească ultima pisică aflată în captivitate.

