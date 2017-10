Incredibil! Gardienii au devenit sclavii deținuților

14:15:11 / 24 Octombrie 2017

au fost "scavii" detinutilor , sunt si vor fi. sa nu uite cand vin si cer tigari, cu pachetul, nu doar una sau doua, ca sa dea de fumat la altii mai sarmani. ca aia sa stea linistiti si sa nu se taie (adica, evenimente pe tura lor, evenimente in urma carora trebuie sa completeze rapoarte) pai ce, cu ce drept sa le dau eu, din buzunarul meu, ca sa ii tina pe aia linistiti ? vrei sa le faci un bine? da-le ma nene din buzunaru tau de gardian, nu imi cere mie asta!tu, cand termini tura, mergi acasa, te culci cu nevasta ta pe cand eu... si nu mai faceti pe sclifositii, ca nu va forteaza nimeni sa lucrati, sa aveti aceasta meserie. te ai facut gardian pt ca asta stii sa faci, pt ca asta iti place sa faci, pt ca tu ti ai ales aceasta meserie. nu veni sa mi zici mie ca .... ca... ca nu te forteaza nimeni sa lucrezi ca agent de penitenciar, nu ? sau vine babus si iti spune "ba viorele, tu tre sa stai la parnaie, ca de aici iti iei banii", a ? nu nene, piata ofertele de munca libera. nu iti baga nimeni sula in coaste (SULA, aia de cizmar. nu va ganditi la cuvantul cu ULA dar cu P in fata) sa stai sa lucrezi ca agent de penitenciar