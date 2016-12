Incredibil: peste 20 de tone de apă cu E-Coli, la vânzare!

11:40:06 / 27 Iunie 2014

Vrajeala....

Vrajeala...in fiecare an, in fiecare vara, apare acest articol mizerabil si scarbos, nefiind vorba de nicio apa contaminata deoarece laboratoarele proprii ale imbuteliatorului apei minerale executa obligatoriu analize si emite buletine de analize comlexe ale apelor comercializate. Este o facatura intre curvele de comercianti sa elimine de pe piata concurenta intre apele minerale, si....baga artcicole de acest gen precum ca....un anumit fel de apa...un anumit producator....bla,bla,bla. Numai mincuni pentru a promova anumite ape la vanzare si a elimina anumite ape mai ieftine si poate chiar mai bune de pe piata, unii imbuteliatori nu dau spaga parandaratul si astfel sunt eliminati de pe piata cu articole si controale ale OPC, SPP, SRI, si altii care joaca in acest mizerabil joc comercial. Beti linistiti toate apele minerale, vedeti ca pe eticheta produsului este trecut buletinul de analiza al lotului coercializat pe care-l puteti cere prin mail de la imbuteliator. Hotilor, nu va merge ! Nu mai speriati oamenii hahalerelor jegoase si spagare !!!