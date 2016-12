Încrengături înalte

Fostul ministru al Finanţelor, liberalul Varujan Vosganian, consideră că preşedintele Traian Băsescu şi premierul Emil Boc sunt primii care trebuie să dea explicaţii pe tema Romgaz, dacă a fost sau nu vorba de un complot. Însă, în contextul în care „cei doi tac mâlc”, senatorul liberal a hotărât, la rândul lui, să le urmeze exemplul şi să nu mai facă declaraţii în legătură cu dosarul „băieţilor deştepţi”. Vosganian, în cazul Romgaz: „Începând de ieri (n.r. miercuri) am refuzat orice apariţie televizată pe tema Romgaz. Dacă nu a fost un complot, să fim lăsaţi în pace. De o săptămână, de când a izbucnit acest scandal, cei doi (Băsescu şi Boc), altminteri foarte vocali, tac mâlc”, scrie Varujan Vosganian pe blogul personal. El vrea să fie audiat alături de Băsescu şi Boc în dosarul „băieţilor deştepţi”. „Eu am spus ce aveam de spus. Nu m-am ascuns şi mi-am argumentat deschis deciziile de susţinere şi nu de subminare a industriei naţionale. Acum e rândul celor doi”, mai scrie liberalul într-un text intitulat „Motivele pentru care am decis să nu mai fac declaraţii pe tema gazului metan”. Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au pus sub acuzare, săptămâna trecută, 40 de persoane în dosarul furnizării de gaze la preţuri sub cel al pieţei către combinatele preşedintelui InterAgro, Ioan Niculae, în aşa-zisul „Dosar al subminării economiei naţionale”.